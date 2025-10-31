Yina Calderón recibió su primer castigo en La Mansión de Luinny: así reaccionó la influencer

La influencer Yina Calderón vivió un momento tenso en el reality internacional ‘La Mansión de Luinny’, que se estrenó el pasado 29 de octubre de 2025 en República Dominicana.

¿Cuál fue el castigo que recibió Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Los participantes de este reality internacional participaron en una dinámica para definir las habitaciones en las que dormirían.

Para organizar a los concursantes se utilizaron pelotas de colores. Quienes sacaron las pelotas amarillas y rojas fueron asignados a habitaciones específicas, mientras que las dos pelotas azules tuvieron un efecto diferente: no tendrían habitación asignada y tendrían que buscar un lugar donde dormir dentro de la mansión.

Por lo que la suerte no estuvo de su lado en esta ocasión. Yina Calderón y la cantante dominicana Chelsy Bautista fueron quienes debieron cumplir la instrucción impuesta por la producción.

“Ustedes dos entran en modo supervivencia. No tienen habitación”, dijo el presentador mientras les entregaban un kit de sábanas y debían buscar el lugar donde dormir.

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón tras recibir el castigo en La Mansión de Luinny?

Por lo que la empresaria, quien lucía un traje rojo enterizo con un gran corazón en la cabeza, recibió resignada su castigo y sin decir palabra recibió la bolsa donde contenía las sábanas.

Sin embargo, en otro momento, la influencer protagonizó un tenso enfrentamiento con la misma participante con la que recibió el castigo, Chelsy Bautista.

Y es que su llamativo atuendo no pasó desapercibido en el que la empresaria evitó saludar a los demás participantes en una dinámica de preguntas, lo que generó un incómodo momento.

El primer castigo de Yina Calderón en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Chelsy se refirió al look de Yina por lo que la colombiana sin filtro contestó contundentemente: “yo no te he hecho nada… primero te coses la boca”.

La producción debió intervenir para calmar la situación. El conflicto se inició antes de que ambas sacaran la pelota azul que las obligó a compartir habitación provisional.

Y aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya había advertido que su carácter sería protagonista mostrándose como la villana y que llegaba dispuesta a causar polémica dentro de la Mansión.