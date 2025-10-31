Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón recibió su primer castigo en La Mansión de Luinny: así reaccionó la influencer

Yina Calderón recibió un inesperado castigo en La Mansión de Luinny y su reacción sorprendió a todos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón recibe castigo en La Mansión de Luinny
El primer castigo de Yina Calderón en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

La influencer Yina Calderón vivió un momento tenso en el reality internacional ‘La Mansión de Luinny’, que se estrenó el pasado 29 de octubre de 2025 en República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el castigo que recibió Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Los participantes de este reality internacional participaron en una dinámica para definir las habitaciones en las que dormirían.

Para organizar a los concursantes se utilizaron pelotas de colores. Quienes sacaron las pelotas amarillas y rojas fueron asignados a habitaciones específicas, mientras que las dos pelotas azules tuvieron un efecto diferente: no tendrían habitación asignada y tendrían que buscar un lugar donde dormir dentro de la mansión.

Artículos relacionados

Por lo que la suerte no estuvo de su lado en esta ocasión. Yina Calderón y la cantante dominicana Chelsy Bautista fueron quienes debieron cumplir la instrucción impuesta por la producción.

“Ustedes dos entran en modo supervivencia. No tienen habitación”, dijo el presentador mientras les entregaban un kit de sábanas y debían buscar el lugar donde dormir.

Yina Calderón recibe castigo en La Mansión de Luinny
El primer castigo de Yina Calderón en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón tras recibir el castigo en La Mansión de Luinny?

Por lo que la empresaria, quien lucía un traje rojo enterizo con un gran corazón en la cabeza, recibió resignada su castigo y sin decir palabra recibió la bolsa donde contenía las sábanas.

Artículos relacionados

Sin embargo, en otro momento, la influencer protagonizó un tenso enfrentamiento con la misma participante con la que recibió el castigo, Chelsy Bautista.

Y es que su llamativo atuendo no pasó desapercibido en el que la empresaria evitó saludar a los demás participantes en una dinámica de preguntas, lo que generó un incómodo momento.

Yina Calderón recibe castigo en La Mansión de Luinny
El primer castigo de Yina Calderón en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Chelsy se refirió al look de Yina por lo que la colombiana sin filtro contestó contundentemente: “yo no te he hecho nada… primero te coses la boca”.

La producción debió intervenir para calmar la situación. El conflicto se inició antes de que ambas sacaran la pelota azul que las obligó a compartir habitación provisional.

Y aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya había advertido que su carácter sería protagonista mostrándose como la villana y que llegaba dispuesta a causar polémica dentro de la Mansión.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura, a minutos de su nueva intervención estética La Segura

Video de La Segura minutos antes de su nueva intervención estética

La Segura reveló que estaría a minutos de su intervención estética y reveló detalles de cuáles serían estos cambios en su cuerpo.

Karina García destapó cómo descubrió la infidelidad de su ex Karina García

Karina García reveló la infidelidad de su ex y contó cómo se vengó en ‘La Mansión del Luinny’

Karina García expuso en el reality internacional la traición de su ex y confesó que también le pagó con la misma moneda

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón desata polémica: asegura que no critica a actrices y presentadoras

Los internautas están tildando de "mentirosa" a Yina Calderón por varias declaraciones que está dando fuera de Colombia.

Lo más superlike

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Te dejamos las precauciones que debes tener con los niños este 31 de octubre y festejar sin preocupaciones.

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Murió Juan Martínez Viral

Murió cantante mientras compartía en su casa con sus amigos y familiares

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada