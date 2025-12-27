Kris R. rompió el silencio y le respondió a Pirlo tras su tiradera a él y a Blessd: así suena
Kris R. se le fue con todo a Pirlo en su tiradera "EL TESTIGO (RIP PIRLO)" y le sacó audios de su expareja a la luz.
Los amantes del trap y del género urbano en Colombia han sido testigos del rifirrafe entre varios de los nuevos exponentes de estos dos estilos musicales: Blessd, Pirlo y Kris R.
¿Cuál fue la respuesta de Kris R. a tiradera de Pirlo?
Todo comenzó cuando Pirlo lanzó una tiradera que apuntaba directamente a Kris R. y a Blessd, generando un gran revuelo entre los seguidores del género urbano.
La canción de Pirlo llamada "EL FICTICIO [RIP Blessd]", le lanzó fuertes acusaciones y comentarios a Blessd y a Kris R. en donde puso en tela de juicio sus carreras y hasta sus gustos personales.
Tras unas semanas de silencio, Kris R. finalmente decidió responder y aclarar su postura ante lo sucedido y también lanzar su propia tiradera para contestarle a Pirlo sin ningún tipo de filtro en la canción "EL TESTIGO (RIP PIRLO)".
¿Qué dice "EL TESTIGO (RIP PIRLO)", tiradera de Kris R. a Pirlo?
Kris R. decidió responderle con toda a Pirlo en su canción "EL TESTIGO (RIP PIRLO)", en donde le sacó en cara a su colega que él era una persona que se había cerrado las puertas del género por sus comportamientos y supuestos consumos.
Asimismo, tocó el tema de su orientación y le devolvió la pulla a Pirlo asegurando que él hablaba tanto sobre sus orientaciones y supuestos gustos por hombres que era un reflejo de lo que él sentía.
Salga del closet, Pirlo, diga la verdad, que a usted el chorro y el sople lo hacen dudar de su sexu*lidad
Lo más fuerte de la canción es que Kris R. decidió sacar a la luz unos audios de una expareja de Pirlo en donde le confesaba que él no le respondía cuando estaban juntos y le hacía llamativa petición.
En pocas palabras, Kris R. se despachó contra su colega en una composición de ocho minutos en donde aseguró lo dejó por los suelos.
¿Cómo reaccionó Pirlo a la tiradera de Kris R.?
La canción de Kris R. a Pirlo no ha pasado por desapercibida y en plataformas digitales ya goza de millones de reproducciones en donde los comentarios han estado divididos entre quién fue el ganador de esta disputa.
Sin embargo, Pirlo no se quedó callado y decidió sacar otra nueva tiradera llamada "MERRY CHRISTMAS 1 [RIP KRIS R]" en donde se le fue directo al cantante tras su canción en su contra.
Como era de esperarse esta réplica de Pirlo ya empieza a hacerle peso a la de Kris R. y sus seguidores están en shock con todo lo que ambos artistas se han sacado.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike