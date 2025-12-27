Yeferson Cossio mostró el costoso gato que le regalaron de Navidad ¡Cuesta una millonada!

El influenciador Yeferson Cossio siempre se ha caracterizado por sus gustos caros y exóticos, algo que siempre ha mostrado en sus redes sociales.

¿Cuál fue el costoso gato que le regalaron a Yeferson Cossio?

El creador de contenido antioqueño les compartió a sus seguidores en la jornada del 27 de diciembre la emocionante noticia del regalo que le habían hecho de Navidad.

Yeferson Cossio quiso contar toda la historia de cómo unos amigos cercanos le dieron para esta Navidad lo que él califica uno de los mejores regalos en su vida.

Story time de cuando me dieron el gato de mis sueños.

En el video el influenciador aparece con una de sus mascotas en sus brazos a quien molesta con la llegada de un nuevo 'hermanito'.

¿Cuál es el gato que le regalaron a Yeferson Cossio de Navidad?

El influenciador antioqueño narró en un 'storytime' cómo fue que en medio de una cena navideña con amigos, uno de ellos le anunció que le regalaría algo muy especial y que él siempre había querido.

Yo le había dicho que el gato de mis sueños era esos gatos grandototes. Preciso, cuando yo voy a allá, soy feliz porque ellos tienen un gato gigante.

El amigo de Yeferson Cossio le confesó que junto a su pareja le regalaría un gato de raza Maine Coon, el cual se caracteriza por ser de gran tamaño.

El antioqueño asegura que esta noticia lo tomó por sorpresa, pero que lo hizo celebrar como un niño pequeño cuando le dan su juguete favorito.

Yo parecía una niña saltando. Me lo dan en marzo porque está muy chiquito.

¿Cuánto puede costar en Colombia el gato que le regalaron a Yeferson Cossio?

El Maine Coon es una de las razas de gatos domésticos más grandes que existen y es conocido como el “gigante gentil” por su tamaño imponente y su carácter cariñoso.

Se originó en Estados Unidos (estado de Maine) y destaca por su pelaje largo y espeso, orejas grandes con mechones, cola muy tupida y cuerpo fuerte.

En cuanto a sus medidas, un Maine Coon adulto puede llegar a medir cerca de 1 metro de largo incluyendo la cola. Su peso suele estar entre 7 y 10 kg en los machos y 5 a 8 kg en las hembras, aunque algunos ejemplares pueden ser más grandes.

En Colombia, el precio varía según el criadero, el pedigrí y la calidad genética, pero generalmente oscila entre $2.500.000 y $8.000.000 COP, pudiendo ser más alto en ejemplares con linajes especiales o certificados.