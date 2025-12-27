La Segura se muestra sin filtros y causa sensación al decir que se ve “económica”: ¿qué hizo?

Natalia Segura, más conocida como La Segura, causó sensación al compartir un momento cotidiano de su día a día que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

¿Qué dijo La Segura que causó revuelo entre sus seguidores?

La creadora de contenido digital caleña, muy activa en sus redes sociales, suele mostrar sin filtros su vida personal, incluyendo detalles sobre su pequeño hijo de 8 meses.

En esta ocasión, fiel a su estilo, compartió un momento junto a su bebé en pijama, mientras saludaba con un “buenas tardes” y mostraba cómo pasaba el día tras la celebración de Navidad.

En el video se ve a su hijo jugando en el sofá con algunas fotografías junto a ella, mientras La Segura comenta que están de vacaciones y de fondo se puede apreciar una piscina.

La Segura enternece a seguidores mostrando recuerdos familiares. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue una frase que se volvió viral hace unos meses.

“Aquí estamos un poco económicos, mira esto, el sudor como corre por mi cara”, dijo mientras reía, mostrando además que estaba despeinada y en pijama.

¿Qué mostró La Segura mientras descansaba después de Navidad?

En este mismo video, La Segura compartió con sus millones de seguidores que su abuelita había llevado una serie de fotografías, las mismas con las que esta jugando Lucca.

No obstante, decidió compartir una en especial en la que aparece junto a su mamá en una bicicleta, cuando la caleña tenía entre tres y cinco años, lo que enterneció a sus seguidores.

La naturalidad con la que Caleña se mostró llenó la cajita de comentarios de su video que rápidamente acumuló miles de ‘me gustas’ y comentarios elogiándola.

Entre los comentarios que más se repetían, los seguidores elogiaban la belleza de la caleña: “Ella es hermosa” o “Me parece que, sin maquillaje se ve muy bien, hermosa”.

Por último, La Segura se mostró muy feliz, no solo al abrir el baúl de los recuerdos, sino también por lo que está viviendo como madre, mientras paseaba con su bebé en su silla eléctrica por este lugar donde esta pasando las festividades.