Ella es la novia de Sebastián Carvajal, actor de ‘Enfermeras’: con esta foto la presumió

En las últimas semanas, varios televidentes se han conmocionado con el regreso de ‘Enfermeras’, una producción del Canal RCN, en la que se revelan varios acontecimientos del trabajo que tienen expertos de salud en el Hospital Santa Rosa.

Además, uno de los protagonistas de la producción ha acaparado la atención mediática en sus redes sociales al presumir a su novia finlandesa, a quien presumió con románticas fotografías.

¿Cuál fue la fotografía con la que Sebastián Carvajal presumió a su novia?

Cabe destacar que Sebastián Carvajal suele compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales, en especial, al demostrar que en la actualidad tiene una estable relación con una mujer finlandesa.

¿Quién es la novia de Sebastián Carvajal? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sebastián publicó, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, unas fotografías en las que está junto a su novia en Florida, Estados Unidos, expresando las siguientes palabras:



“A veces crecer es solo recordar cómo se sentía ser niño. Volver a disfrutar sin pensarlo tanto, vivir la adrenalina de verdad. Gritos, risas y cero preocupaciones. Por un rato volví a ese lugar donde todo era simple, divertido y espontáneo. Donde solo importaba el momento. Y la verdad… hacía falta”, agregó Sebastián.

En las fotografías se evidencia que Sebastián disfrutó de un maravilloso momento junto a su pareja, quienes tuvieron la oportunidad en disfrutar de un parque de diversiones.

¿A qué se dedica la novia de Sebastián Carvajal? | Foto: Canal RCN

¿Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Sebastián Carvajal?

Desde hace varios meses, Sebastián Carvajal no solo se ha convertido en centro de atención por parte de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como: ‘Ana de nadie’, ‘Enfermeras’ y ‘Simplemente Alicia’, sino que también por su estable relación.

Por su parte, el nombre de Jonna Kuivasaari, ha sido centro de atención al compartir en sus redes sociales que no solo es una reconocida modelo, sino que también, es la novia del actor desde hace un largo periodo de tiempo.

Así también, se refleja en sus redes sociales que desde hace un periodo de tiempo se mudó a la ciudad de Bogotá para compartir valiosos momentos en pareja junto al actor.