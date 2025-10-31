Karina García se sinceró sobre el tipo de hombre que deja entrar a su casa: "Ya tuve malas experiencias”

Karina García sorprendió con su respuesta a una pregunta sobre cómo hace para cuidar a sus hijos de los hombres con los que sale.

¿Por qué Karina García se incomodó con la pregunta sobre sus relaciones sentimentales e hijos?

La modelo paisa, quien actualmente participa en el reality internacional La Mansión de Luinny en República Dominicana, fue protagonista de un momento que generó conversación entre los seguidores del programa.

Durante una dinámica de preguntas para que los habitantes se conocieran mejor, una de las participantes le hizo una pregunta muy personal que la dejó visiblemente incómoda.

En medio de la conversación, la participante le preguntó directamente:

“¿Qué cualidades debe tener un hombre para que tomes la decisión de, con el tiempo, permitirle entrar a tu casa y convivir con tus hijos? Tienes una niña muy linda, con una vibra preciosa. ¿Qué te inspira confianza para dejar que un hombre esté cerca de ellos? Porque eso es algo muy delicado”.

Karina García revela cómo protege a sus hijos de los hombres que llegan a su vida. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre sus relaciones de pareja y sus hijos?

Por lo que Karina García dijo que es algo que ha aprendido en el camino pero que lo más importante es que esta persona que crea en Dios y que demuestre que es buena persona con su mamá.

“Tengo que analizar cómo es la relación con su mamá y con su familia, porque así sabes que es buen esposo o buena pareja”.

La modelo dejó claro que le gusta conocer los antecedentes de esa persona y cómo fue con sus exnovias.

“Obviamente, para yo meter a un hombre a mi casa tengo que ser súper cuidadosa y, de ahora en adelante, voy a ser el doble, porque ya he tenido experiencias que no han sido tan buenas”.

La respuesta de Karina llamó mucho la atención de los seguidores, quienes manifestaron que esa podría haber sido la razón por la que Karina y Altafulla habrían terminado su relación. Algunos incluso comentaron: “Me dejó pensando... ¿será que le pasó algo?”.

Si bien Karina no mencionó nombres, sus declaraciones hicieron que varios internautas pensaran en su reciente relación con Altafulla - con quien inició su romance dentro de La casa de los famosos Colombia y que continuó fuera del reality.