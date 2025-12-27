Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio recibe inesperado comentario de su novia Carolina sobre su look: “Barbie depresiva”

Carolina Gómez comparó a Yeferson Cossio con la “Barbie depresiva” tras su reciente recuperación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

Carolina Gómez, la influencer con millones de seguidores en Instagram, volvió a captar la atención de todos al compartir un breve vídeo junto a su pareja, el creador de contenido paisa Yeferson Cossio.

En las historias, Carolina no dudó en compararlo con la “Barbie depresiva”, personaje de la reciente película de Barbie.

¿Qué hay detrás del comentario de Carolina Gómez?

Esta versión de la muñeca se distingue por su cabello desordenado, rayones en la cara que parecen hechos por un niño y un aspecto completamente alborotado.

Carolina, con su habitual sentido del humor, señaló que Cossio se parecía a esta Barbie, dejando a sus seguidores entre risas y curiosidad.

En el video se muestra a Cossio en lo que parece ser una sala de espera y están junto a una recepción, aunque no se revela con claridad el lugar; algunos especulan que podría ser el hospital.

El divertido comentario de Carolina llega pocos días después de que Yefersson Cossio atravesara un delicado momento de salud.

Recientemente, el creador de contenido fue hospitalizado y tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico relacionado con su corazón.

La falta de sueño y el estrés acumulado habrían sido factores determinantes para su intervención médica, que generó preocupación a sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio a la comparación de Carolina, su prometida?

Carolina, en medio de la conversación y mientras expresaba la comparación, cogía el cabello de Cossio, y el creador de contenido, sin dudar, reaccionó de manera inesperada al comentario.

Con tono serio y visiblemente de mal humor, Yeferson Cossio mostró a la cámara que su cabello estaba mal cortado: “Con esa trasquilada que me pegaron acá”, dijo.

Pese a la delicada situación que vivió recientemente el creador de contenido antioqueño, mostró que esto no fue impedimento para celebrar y pasar con sus seres queridos la festividad de Navidad.

Carolina Gómez hace divertida comparación de Yeferson Cossio con Barbie
Carolina Gómez compara a Yeferson Cossio con la “Barbie depresiva” y así reaccionó el influencer. (Foto: Canal RCN)

Además, recientemente contó todos los detalles de los angustiantes momentos que vivió y la señal que le dio la vida para hacer una pausa y tomarse un poco de descanso, ya que su mente estaba muy enfocada en el trabajo, lo que causó esta mala pasada.

 

