Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ricardo Vesga no solo comparó a Violeta Bergonzi, sino que dijo más cosas de la forma de ser de la presentadora en MasterChef Celebrity.

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi
Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef | Foto del Canal RCN.

El actor Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años, y no se libró de opinar sobre los participantes que siguen en la competencia de cocina del Canal RCN.

Se le pidió a Vesga decir lo bueno y lo malo del Top 8 de MasterChef Celebrity. El artista se negó a hablar negativamente de sus compañeros, pero, aun así, dio uno que otro apunte que fue calificado como muy directo.

¿Qué opinó Ricardo Vesga de la forma de ser de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Ricardo Vesga rompió el silencio en torno a lo que opina de la participación de Violeta Bergonzi, quien en diferentes momentos del programa culinario aseguró que el actor no merecía continuar en MasterChef.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga habló de Violeta Bergonzi | Foto del Canal RCN.

Entonces, el más reciente eliminado comparó a Violeta Bergonzi con controversiales participaciones de temporadas pasadas, tal como lo fueron las de las actrices Carla Giraldo y Cony Camelo.

Para Ricardo, Violeta es como Carla Giraldo en esta temporada 2025, pero no alcanza a ser como Cony Camelo.

"Violeta, la más malévola de todos. Ella es la Carla Giraldo de esta temporada porque no alcanza a ser la Cony Camelo. Una mujer franca, directa, puede ser una de las ganadoras de este MasterChef Celebrity 2025", señaló Ricardo Vesga.

Conjuntamente, el destacado artista señaló que aunque tildó a Violeta como "malévola", ella es divina.

¿Qué opinó Ricardo Vesga de sus demás compañeros de MasterChef Celebrity, 10 años?

Por otro lado, Ricardo Vesga opinó de las demás celebridades del Top 8 de MasterChef.

Entonces, recalcó que Alejandra Ávila tiene muchas capacidades y finura en los platos, ama a la locutora Valentina Taguado y piensa que Michelle Rouillard suele contestar mucho en el programa.

Asimismo, comentó que el humorista Pichingo es un hombre con talento, mientras que, Raúl Ocampo es maravilloso y estudia mucho, además Carolina Sabino es una artista integral y su cocina es notoria, pero le falta controlar la ansi3dad cuando las cosas no le salen como quiere.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga es un destacado actor colombiano | Foto del Canal RCN.

Por último, Vesga expresó que Patty Grisales es la mamá del sabor, su cocina es espectacular y su amistad es incondicional.

Recuerda que puedes disfrutar de todos los capítulos completos de MasterChef Celebrity a través de la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

