Este sería el participante que ganaría MasterChef Celebrity 2025, según Ricardo Vesga

El actor Ricardo Vesga se convirtió en el más nuevo eliminado de MasterChef celebrity, 10 años. La salida del artista fue de las más emotivas de esta temporada 2025.

Ricardo Vesga llegó a las instalaciones del Canal RCN para hablar sobre su experiencia en el programa de cocina, así que se enfrentó a varias preguntas, como, por ejemplo, para él quién es el participante que ganaría MasterChef Celebrity.

¿Quién ganaría MasterChef Celebrity 2025?, según Ricardo Vesga

A diferencia de otras celebridades, el actor dio el nombre de la persona que para él llegaría a la gran final y, por ende, se convertiría en el MasterChef Celebrity 2025.

El exparticipante del formato culinario, quien quedó por fuera del Top 8, dio una primera celebridad, pero luego agregó otras más.

Ricardo Vesga es un destacado actor colombiano | Foto del Canal RCN.

En su respuesta, la ganadora sería la presentadora Violeta Bergonzi, aunque no descartó que la locutora Valentina Taguado y el actor Raúl Ocampo también se disputarían la victoria.

"Para mí está entre Violeta y Valentina, entre ellas dos está el ganador, y siento que Raúl se puede colar en esa tríada", dijo Ricardo Vesga.

La competencia de MasterChef Celebrity avanza y Violeta Bergonzi junto a Valentina Taguado son dos de las participantes más destacadas. Cada una ha tenido una racha de victorias seguidas.

Entre lo más reciente, Taguado aseguró un cupo directo al Top 7, así que sigue en la competencia que busca a la mejor celebridad en la cocina. Falta muy poco para conocer a los cuatro finalistas de esta temporada.

Se acerca la final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Cómo recibió Ricardo Vesga el cariño del público de MasterChef Celebrity?

Ricardo Vesga fue de las celebridades más queridas en MasterChef Celebrity, lo que se tradujo a recibir un gran cariño por parte del público.

En ese sentido, el actor reveló que no se imaginaba que su participación hubiese tenido tanto impacto en el corazón de los espectadores.

"Es algo que valoro mucho y es una responsabilidad grandísima el no defraudarlos, ese cariño es recíproco", expresó.

Además, finalizó diciendo que su despedida fue emotiva y no hay motivo para estar tristes. Revive todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.