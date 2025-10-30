¿Valentina Taguado "consiguió novio" en MasterChef Celebrity? Esto sucedió

En un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado se convirtió en la absoluta ganadora de la noche, pues tras conquistar el paladar de los universitarios que fueron los comensales en el más reciente reto, logró no solo llevarse el codiciado pin de inmunidad, sino también, su cupo en el 'Top 7' de esta décima temporada.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre su orientación: "yo no soy hetero"

¿Por qué Valentina Taguado encontró supuestamente el amor en MasterChef Celebrity?

En un reto en el que las celebridades tuvieron que demostraron no solo su destreza como cocineros, sino también sus habilidades para vender las salsas que prepararon, Valentina, además de ser la participante con más número de ventas, también resultó encontrando al amor, pues así lo reveló ella misma durante la visita de los universitarios a sus puestos.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

Y es que, mientras la locutora ofrecía su salsa de quesos junto a las tortillas, uno de los jóvenes la habría flechado, pues afirmó en tono de broma lo siguiente: "conseguí novio muchachos", señaló entre risas refiriéndose a Juan José, uno de los comensales.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre "su novio" en el más reciente reto de MasterChef Celebrity?

Segundos más tarde, Violeta Bergonzi le hizo el reclamo a Valentina por haberle quitado a su cliente, por lo que Taguado no dudó en informarle que él era su novio, además de confesarle jocosamente que se habían besado.

Así fue como Valentina Taguado presumió a su supuesto novio. Foto | Canal RCN.

Frente a esto, Bergonzi dice completamente convencida, que al joven en realidad le gustó más su salsa, además de mencionar que seguramente en una semana Vale no se va a acordar de él.

En otra oportunidad, Valentina vuelve a bromear con la situación por lo que le presenta a Claudia Bahamónsu novio, situación que la presentadora tomó con humor.

¿Por qué Valentina Taguado se convirtió en la primera participante del 'Top 7' de MasterChef Celebrity?

Tras recibir los consejos y orientaciones de Nicolás de Zubiría, Valentina Taguado conquistó a los comensales con una exquisita salsa de quesos que la llevó a obtener el mayor número de ventas, pues, según lo detallaron los universitarios, tenía una combinación de sabores perfecto, además de lograr con un solo bocado la sensación de estar probando una pizza.

Valentina Taguado bromeó al afirmar que habría encontrado el amor en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Con este triunfo, la competidora alcanza un nuevo nivel en la cocina, posicionándose como una de las más fuertes del momento, pues desde hace un par de retos viene demostrando una buena racha.