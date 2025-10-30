Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Paola Jara tienen a sus seguidores pegados a sus redes sociales ante la inminente llegada de su hija Emilia y un reciente video aumentó estos sentimientos.

¿Cuándo nace la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe han estado abiertos a compartir todos los detalles de esta dulce espera de su primer bebé juntos.

En la noche del 30 de octubre la intérprete de "Mala mujer" compartió un emotivo video en el que mostró una de sus últimas ecografías en las que pudo ver y escuchar a su bebé.

Las reacciones de la cantante son de felicidad y asombro al ver todo lo que aparece en la pantalla respecto a su bebé a medida que el doctor va pasando el ecógrafo por su pancita.

Paola Jara reveló que están sus últimos días de embarazo. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el emotivo video y mensaje con el que Paola Jara anunció la pronta llegada de su hija?

Paola Jara junto a este emotivo video compartió unas sinceras palabras en las que reveló que está a días de dar a luz a su hija Emilia.

Ya solo son días que faltan para verte Emi.

La cantante de música popular aseguró que está llena de ansias y emoción por conocer a su hija, quien le recuerda todos los días que Dios está más presente que nunca en su vida.

Asimismo, Paola fue sincera al decir que estos días previos al nacimiento de su bebé ha estado más sensible de lo normal y que esto es porque sabe que su vida dará un giro de 180 grados cuando Emilia llegué al mundo.

Si me ven últimamente muy sentimental, sí, debo de estarlo. Pronto mi vida cambiará para siempre.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la publicación de Paola Jara?

El cantante Jessi Uribe al igual que miles de internautas se mostró enternecido con el video y las palabras de la cantante de música popular.

El artista expresó un "Las amooo" dejando ver así también su emoción y felicidad por el pronto nacimiento de su hija Emilia.

Cabe destacar que, Emilia será la quinta hija del artista de música popular ya que tuvo cuatro hijos con su exesposa Sandra Barrios.