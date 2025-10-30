Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Paola Jara reveló que está a pocos días de dar a luz a su hija Emilia con emotivo video y Jessi Uribe dejó tierna reacción.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara está a pocos días de dar a luz
Paola Jara compartió emotivo video y mensaje a días de dar a luz. (Fotos Canal RCN)

Paola Jara tienen a sus seguidores pegados a sus redes sociales ante la inminente llegada de su hija Emilia y un reciente video aumentó estos sentimientos.

Artículos relacionados

¿Cuándo nace la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe han estado abiertos a compartir todos los detalles de esta dulce espera de su primer bebé juntos.

En la noche del 30 de octubre la intérprete de "Mala mujer" compartió un emotivo video en el que mostró una de sus últimas ecografías en las que pudo ver y escuchar a su bebé.

Las reacciones de la cantante son de felicidad y asombro al ver todo lo que aparece en la pantalla respecto a su bebé a medida que el doctor va pasando el ecógrafo por su pancita.

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias”
Paola Jara reveló que están sus últimos días de embarazo. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo video y mensaje con el que Paola Jara anunció la pronta llegada de su hija?

Paola Jara junto a este emotivo video compartió unas sinceras palabras en las que reveló que está a días de dar a luz a su hija Emilia.

Ya solo son días que faltan para verte Emi.

La cantante de música popular aseguró que está llena de ansias y emoción por conocer a su hija, quien le recuerda todos los días que Dios está más presente que nunca en su vida.

Asimismo, Paola fue sincera al decir que estos días previos al nacimiento de su bebé ha estado más sensible de lo normal y que esto es porque sabe que su vida dará un giro de 180 grados cuando Emilia llegué al mundo.

Si me ven últimamente muy sentimental, sí, debo de estarlo. Pronto mi vida cambiará para siempre.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la publicación de Paola Jara?

El cantante Jessi Uribe al igual que miles de internautas se mostró enternecido con el video y las palabras de la cantante de música popular.

El artista expresó un "Las amooo" dejando ver así también su emoción y felicidad por el pronto nacimiento de su hija Emilia.

Cabe destacar que, Emilia será la quinta hija del artista de música popular ya que tuvo cuatro hijos con su exesposa Sandra Barrios.

Paola Jara reveló el sonido de los latidos de su bebé.
Paola Jara y Jessi Uribe están próximos a recibir a su primer hijos. (AFP / Frazer Harrison)
