Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga

Uno de los cantantes de género popular más destacados del país es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, más conocido como Jessi Uribe, quien se ha dado a conocer por el éxito de canciones como: ‘Repítela’, ‘Dulce pecado’, ‘Ellas así son’ y ‘OK’.

Además, el cantante se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida a nivel profesional tras compartir el lanzamiento de su nuevo álbum llamado: ‘Dando Instrucciones’.

¿Cuál fue la inspiración del álbum musical de Jessi Uribe ‘Dando Instrucciones’?

Hace unos días, Jessi Uribe sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum musical, el cual espera convertirse en uno de los más escuchados del año.

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar
¿Dónde se compuso el álbum 'Dando Instrucciones' de Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

Así también, Jessi Uribe, reveló a través de una entrevista con SuperLike que el compositor que le dio vida a muchas de las melodías del álbum ‘Dando Instrucciones’ es Joss Favela, un reconocido cantante de regional mexicano:

“Este álbum fue hecho totalmente en México, es composición de Joss Favela, uno de los mejores compositores que hay ahorita en el mundo de regional. Grabé todo allá y es un álbum de gusto mío, donde vienen rancheras, baladas, vallenatos y corridos”, agregó Jessi.

¿Quién es el cantante con el que Jessi Uribe encabezó el álbum ‘Dando Instrucciones’?

Es clave mencionar que uno de los cantantes de música vallenata más distinguidos a nivel internacional es Jean Carlos Centeno, quien tuvo la oportunidad de colaborar en el sencillo principal del álbum junto a Jessi Uribe, ‘Dando Instrucciones’.

Sin duda, la canción de ‘Dando Instrucciones’ cuenta con más de tres millones de visualizaciones a través de la plataforma digital de YouTube en la que los oyentes se han cautivado con su gran melodía.

¿’Dando Instrucciones’ refleja algún momento personal en la vida de Jessi Uribe?

Durante la entrevista, Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al confesar que el sencillo de ‘Dando Instrucciones’ está inspirado en aquellas relaciones que terminaron:

“Hemos pasado por eso, en esas relaciones en las que ya no estamos con esa persona y que uno dice hubiera sido chévere seguir con esa persona”, añadió el cantante.

Además, Jessi Uribe confesó que una de las canciones que más le remueve sentimientos de su nuevo álbum es ‘Si ya me voy’ por todo lo que representa su letra:

“Es una canción que cada vez que la canto, me toca controlarme. Hay momentos y ocasiones que el mismo público hace que sean sensibles y me dan ganas de llorar, soy muy llorón”.

Por el momento, Jessi se encuentra atravesando por un importante momento a nivel profesional tras el lanzamiento de su nuevo álbum. También, reveló que le gustaría colaborar en el futuro con Christian Nodal.

