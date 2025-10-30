Ryan Castro reveló cómo nació el himno de la selección Colombia ¡En solo cuatro días!

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ryan Castro sorprendió en una transmisión con Westcol al revelar los detalles inéditos de cómo nació el himno “El ritmo que nos une”.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
En su juventud, Ryan recorría las calles cantando y vendiendo dulces para cumplir su sueño musical.
Ryan Castro. Foto AFP/ Mireya Acierto

Durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol en la plataforma Kick, el cantante urbano Ryan Castro sorprendió a sus seguidores al contar detalles inéditos sobre la creación de la canción “El ritmo que nos une”, el tema que acompañó a la Selección Colombia durante la Copa América 2024 y que hoy sigue siendo considerado un himno nacional del fútbol.

¿Cómo nació “El ritmo que nos une” de Ryan Castro?

Ryan Castro confesó que la propuesta de crear el tema oficial llegó con una fecha límite extremadamente corta, y los organizadores le pidieron componer y producir la canción en tan solo cuatro días, algo poco común para una pieza musical de tal magnitud.

 

“Fue una locura total”, aseguró el cantante, explicando que, normalmente, una canción de ese tipo puede tardar semanas o incluso meses en pulirse completamente.

Ante la urgencia el artista paisa decidió aislarse por completo durante tres días, enfocándose únicamente en la letra, el ritmo y la producción, durante ese tiempo, trabajó intensamente junto a su equipo y logró incorporar algo único, las voces de los propios jugadores de la Selección Colombia, quienes le dieron un toque especial al proyecto.

¿Por qué fue un reto tan grande para Ryan Castro?

Según Ryan, lo más retador no fue solo el poco tiempo de creación, sino también la enorme responsabilidad de representar musicalmente a un país entero en uno de los torneos más importantes del continente.

Ryan Castro trabajó sin descanso para crear el himno oficial de la Selección Colombia.
El cantante también destacó que tuvo que equilibrar su característico estilo urbano con el espíritu deportivo y patriótico que requería el encargo, encontrar ese punto medio fue, según él, una verdadera prueba de creatividad y adaptación.

¿Cómo recibió el público este himno creado por Ryan Castro?

El impacto de “El ritmo que nos une” fue inmediato, la canción no solo se posicionó como una de las más escuchadas durante la Copa América, sino que trascendió el torneo y se convirtió en un símbolo de unión nacional.

Ryan Castro y Blessd
Para Ryan Castro, esta experiencia marcó un antes y un después en su carrera, pues incluso bajo la presión del tiempo, y mientras la Selección se prepara para el Mundial 2026 continúa sonando como recordatorio de que la música, al igual que el fútbol, tiene el poder de unir a todo un país.

