Yina Calderón causa polémica tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny': esto dijo

Yina Calderón llegó con fuerza a 'La mansión de Luinny'; sin embargo, en redes sociales se viralizó una conversación con algunas de sus compañeras en la que habló de forma negativa sobre los colombianos, desatando una ola de críticas en su contra.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los colombianos en 'La mansión de Luinny'?

Durante una conversación con varias de sus nuevas compañeras en el reality de convivencia que se desarrolla en República Dominicana, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia desató una ola de críticas en redes sociales al afirmar que estaba sorprendida por lo distintos que son los hombres dominicanos frente a los colombianos, especialmente en un aspecto.

Yina Calderón se refirió a la diferencia entre los hombres dominicanos y colombianos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con Yina, a su llegada a la isla notó que los hombres de este país fueron muy atentos con ella y le pagaron hasta el taxi, algo que según dijo no lo hacían los colombianos, a los que catalogó como de tacaños.

Yo lo que note es que son demasiados caballerosos. Te abren la puerta y te pagan. Están acostumbrados que pagan. Los colombianos deberían aprender de los dominicanos y pagar la cuenta", dijo.

Asimismo, comentó que muchos hombres colombianos suelen evitar pagar la cuenta cuando la invitan a cenar y que, según ella, ahora incluso esperan que los mantengan, una declaración que dividió opiniones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Yina Calderón sobre que los hombres colombianos son tacaños?

Las opiniones no se hicieron esperar y varios usuarios expresaron que la empresaria hizo mal en hablar mal de los hombres en este país, alegando que nadie se atrevería a pagarle la cuenta a ella.

Otros, por su parte, ovacionaron a Yina dándole la razón de que sus palabras eran más que ciertas, así les doliera a los demás.

Fue hablar más de nuestros hombres", "Pero es que Yina a ti nadie te invita, tú tienes que invitar" y "Dios mío definitivamente, esta mujer, fue a dejar al país completo por el piso", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Yina Calderón recibió miles de críticas en redes por decir que los hombres colombianos son tacaños. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue la llegada de Yina Calderón a 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido tuvo una llegada que no pasó desapercibida. Con su personalidad fuerte y su estilo llamativo, causó sensación entre los participantes desde el primer momento, generando expectativa por su comportamiento dentro del reality.

Sin embargo, su actitud distante marcó diferencia frente a otros ingresos. Al llegar, Yina evitó saludar a sus compañeros y se mantuvo al margen, lo que provocó reacciones encontradas tanto dentro de la mansión como entre los seguidores del programa en redes sociales.