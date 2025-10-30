Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón causa polémica tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny': esto dijo

Yina Calderón está en el ojo del huracán tras criticar a los colombianos durante una charla en 'La mansión de Luinny'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón divide las redes tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny'
Yina Calderón desató una ola de críticas en redes por hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón llegó con fuerza a 'La mansión de Luinny'; sin embargo, en redes sociales se viralizó una conversación con algunas de sus compañeras en la que habló de forma negativa sobre los colombianos, desatando una ola de críticas en su contra.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los colombianos en 'La mansión de Luinny'?

Durante una conversación con varias de sus nuevas compañeras en el reality de convivencia que se desarrolla en República Dominicana, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia desató una ola de críticas en redes sociales al afirmar que estaba sorprendida por lo distintos que son los hombres dominicanos frente a los colombianos, especialmente en un aspecto.

Yina Calderón divide las redes tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny'
Yina Calderón se refirió a la diferencia entre los hombres dominicanos y colombianos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con Yina, a su llegada a la isla notó que los hombres de este país fueron muy atentos con ella y le pagaron hasta el taxi, algo que según dijo no lo hacían los colombianos, a los que catalogó como de tacaños.

Yo lo que note es que son demasiados caballerosos. Te abren la puerta y te pagan. Están acostumbrados que pagan. Los colombianos deberían aprender de los dominicanos y pagar la cuenta", dijo.

Asimismo, comentó que muchos hombres colombianos suelen evitar pagar la cuenta cuando la invitan a cenar y que, según ella, ahora incluso esperan que los mantengan, una declaración que dividió opiniones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Yina Calderón sobre que los hombres colombianos son tacaños?

Las opiniones no se hicieron esperar y varios usuarios expresaron que la empresaria hizo mal en hablar mal de los hombres en este país, alegando que nadie se atrevería a pagarle la cuenta a ella.

Otros, por su parte, ovacionaron a Yina dándole la razón de que sus palabras eran más que ciertas, así les doliera a los demás.

Fue hablar más de nuestros hombres", "Pero es que Yina a ti nadie te invita, tú tienes que invitar" y "Dios mío definitivamente, esta mujer, fue a dejar al país completo por el piso", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Yina Calderón divide las redes tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny'
Yina Calderón recibió miles de críticas en redes por decir que los hombres colombianos son tacaños. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la llegada de Yina Calderón a 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido tuvo una llegada que no pasó desapercibida. Con su personalidad fuerte y su estilo llamativo, causó sensación entre los participantes desde el primer momento, generando expectativa por su comportamiento dentro del reality.

Sin embargo, su actitud distante marcó diferencia frente a otros ingresos. Al llegar, Yina evitó saludar a sus compañeros y se mantuvo al margen, lo que provocó reacciones encontradas tanto dentro de la mansión como entre los seguidores del programa en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada