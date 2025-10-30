Yina Calderón reveló que Westcol le regaló varios millones después de su enfrentamiento

La empresaria Yina Calderón sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que el streamer Westcol le obsequió varios millones de pesos colombianos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la deuda que tenía Westcol con ella?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia había revelado a sus seguidores en redes sociales que el streamer le debía 30 millones de pesos colombianos, de los 70 millones de pesos colombianos que acordó pagarle por su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4' contra la influenciadora Andrea Valdiri.

El creador de contenido fue interrogado en su momento al respecto, pero detalló que no le creyeran nada de lo que ella decía.

¿Westcol le pagó la supuesta deuda a Yina Calderón?

La influenciadora sostuvo una conversación con varios de sus fanáticos, donde confesó que el streamer le pagó su deuda y además le obsequió 10 millones de pesos más.

"Westiercol me pagó el restante y me regaló 10 millones más. Se acuerdan que yo había dicho que me debía 30 millones, hoy me pagó 41,incluso me mandó pa'l mecatico. Ya no me debe nada", expresó.

Además, con el humor que la caracteriza le envió un contundente mensaje con el humor que la caracteriza, señalando que si necesita sus servicios para 'Stream Fighters 5', está a la orden.

Posteriormente, aclaró que, en realidad no se sometería nuevamente a ser participante, pero sí estaría como presentadora o algo similar.

Reiteró que ella vio el evento como una plataforma de show, no como algo deportivo, tal y como lo hizo su rival Andrea Valdiri, quien se llevó el triunfo en su enfrentamiento luego de que Yina Calderón solo aguantará unos segundos en el ring de boxeo y posteriormente renunciara al combate.

Dicha decisión generó diversas opiniones entre los internautas, pues algunos la apoyaron, mientras que otros la llenaron de críticas al respecto.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra en un nuevo reality llamado 'La mansión de Luinny', en el que también se encuentra la influenciadora Karina García y cuya relación entre ambas tiene con varias expectativas a sus seguidores.