A Karina García le prohibieron en 'La mansión de Luinny' decir que es mamá: esta sería la razón

Karina García ingresó a 'La mansión de Luinny' en República Dominicana y quedó sorprendida cuando sus compañeros le prohibieron mencionar que es mamá por una curiosa razón.

¿Por qué razón le prohibieron a Karina García en 'La mansión de Luinny' decir que es mamá?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia llegó al nuevo reality de convivencia en República Dominicana deslumbrando con un vestido translúcido decorado con brillantes piedras color esmeralda, logrando captar de inmediato la atención de todos sus compañeros.

Sin embargo, cuando comenzó a integrarse con ellos y a compartir detalles de su trayectoria profesional, la situación dio un giro inesperado cuando varios participantes la interrumpieron luego de que ella mencionara que era mamá de dos hijos, dejándola completamente sorprendida.

Karina García quedó sorprendida al ver que no puede decir que es mamá en 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

Karina, entre risas y con evidente sorpresa, se acercó a una cámara para contarle a sus seguidores que en República Dominicana la palabra “mamá” tiene una connotación distinta, por lo que le recomendaron decir que es "madre".

Estábamos haciendo una presentación en el cuarto y yo dije: 'Yo soy Karina García, oficial con doble 'L' al final, soy mamá'. Cuando me dijeron: 'No, mi reina, aquí no puedes decir eso', yo quedé como: '¿Cómo así? Eso en Medellín es normal'", expresó, mientras sus compañeros se reían de ella.

Acto seguido, uno de sus compañeros le explicó que lo más adecuado era decir que es "madre".

¿Cómo le fue a Karina García a su ingreso a 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido paisa tuvo un ingreso triunfal a La 'mansión de Luinny', pues logró captar la atención de todos los hombres del reality, quienes no dudaron en acercarse para halagarla y obsequiarle varios presentes.

No obstante, esta situación no pasó desapercibida y despertó los celos de varias de sus compañeras.

Por otro lado, la presentadora se mostró sorprendida al notar que sus nuevas compañeras de convivencia hablaban incluso más que ella. Entre risas, Karina aseguró frente a las cámaras que no la dejaban expresarse.

Karina García deslumbró con un hermoso vestido a su ingreso a 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el encuentro entre Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

La llegada de Karina y Yina fue una de las más esperadas del reality, motivo por el cual ambas ingresaron al final del grupo, generando gran expectativa entre los participantes.

Sin embargo, mientras Karina se mostró entusiasta y feliz por conocer a sus nuevos compañeros, Yina mantuvo una actitud distante: no saludó a nadie y se ubicó junto a la paisa, ignorándola por completo.