Yina Calderón fue criticada en su nuevo reality por abandonar la pelea con Andrea Valdiri

La creadora de contenido Yina Calderón vuelve a dar de qué hablar tras su reciente participación en el evento Stream Fighters 4. Luego de la polémica por su retiro anticipado del combate contra Andrea Valdiri, la influencer colombiana decidió embarcarse en una nueva aventura televisiva en República Dominicana: el reality La Mansión de Luinny. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de comentarios y críticas por parte de sus nuevos compañeros, quienes cuestionaron las razones detrás de su abandono en la competencia de boxeo que generó tanto revuelo en redes sociales.

¿Qué sucedió en su ingreso a La Mansión de Luinny?

El ingreso de Yina Calderón al reality dominicano fue recibido con expectativa y curiosidad, ya que su nombre venía sonando con fuerza tras el evento de boxeo más comentado del año. Apenas cruzó las puertas de la mansión, algunos de los participantes no tardaron en confrontarla sobre su polémica salida del ring. Entre bromas y comentarios sarcásticos, varios le insinuaron que, si pensaba retirarse, habría sido mejor no aceptar la invitación al combate.

Ante las críticas, Yina respondió con firmeza, asegurando que sí se había preparado físicamente para el evento, pero que decidió retirarse al enfrentarse cara a cara con Andrea Valdiri. Según explicó, en ese momento sintió que no podría ganar y que prefería retirarse con dignidad antes que permitir ser humillada públicamente. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre los concursantes y el público, reavivando el debate sobre su participación en Stream Fighters 4.

¿Realmente estaba preparada para el combate de boxeo?

Durante el diálogo dentro de la mansión, algunas de las mujeres del reality cuestionaron el nivel de preparación que Yina Calderón aseguró haber tenido. Comentaron que, cuando una persona se entrena para un enfrentamiento de este tipo, se siguen parámetros específicos para garantizar que el competidor esté listo para cualquier escenario. Las observaciones pusieron en duda el proceso de formación que la influencer habría seguido antes de subir al ring, insinuando que su abandono pudo deberse más al miedo o la presión mediática que a una decisión estratégica.

A pesar de los cuestionamientos, Yina insistió en que su intención nunca fue decepcionar a sus seguidores, sino protegerse emocionalmente de una situación que, según ella, se había convertido más en un espectáculo de burla que en una competencia deportiva.

¿Qué espera Yina de esta nueva etapa en República Dominicana?

La empresaria y ex protagonista de reality parece haber encontrado en La Mansión de Luinny una nueva oportunidad para redirigir su imagen pública y mostrarse bajo una faceta diferente. Este programa, que mezcla convivencia, retos y farándula, podría ser el escenario ideal para que Yina demuestre su autenticidad y deje atrás la controversia que marcó su participación en Stream Fighters 4.

Con su estilo directo y su personalidad explosiva, la influencer promete convertirse en una de las figuras más comentadas de esta temporada. Aunque las críticas la acompañan, Yina Calderón ha demostrado que sabe transformar los momentos polémicos en oportunidades para seguir siendo tendencia.