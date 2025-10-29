Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia, se encuentra en el centro de la polémica luego de que usuarios revivieran un video en el que afirmaba que no participaría en más realities este año.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Qué dijo Melissa Gate en el video que generó polémica?

La creadora de contenido Melissa Gate ha confirmado recientemente que estaría en República Dominicana para hacer parte de un reality de convivencia denominado 'La Casa de Alofoke'.

Sin embargo, su decisión desató diversas opiniones en redes luego de que en TikTok resurgiera un video en el que, durante un en vivo con sus seguidores, Melissa aseguró que no participaría en ningún otro reality este año, ya que tenía otras prioridades.

Si les están diciendo que este año yo voy a estar en realities, eso es falso", dijo.

Melissa Gate había afirmado que no iría a otro reality de lo que quedaba de año. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la razón por la que Melissa Gate no quería participar en más realities?

Según expresó en alguna oportunidad la modelo paisa, estar sin conexión y convivir con personas que no son de su agrado fue una experiencia que no le hubiera gustado repetir.

Asimismo, en el video que circula en redes, la antioqueña señaló que su prioridad es cuidar de Antonella, su 'hija muñeca', y de Juan José.

Además, expresó que no deseaba conceder más entrevistas y que, tal como está, se sentía bien.

Melissa Gate expresó a sus seguidores que su prioridad era cuidar de su hija Antonella y de Juan José. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Melissa Gate Hijo de Melissa Gate rompe el silencio y defiende a su madre ante polémica con hijo de Karina García

¿Qué críticas recibió Melissa Gate en redes tras confirmar que iría a un nuevo reality?

Tanto Yina Calderón como varios usuarios en redes afirmaron que Melissa habría aceptado ingresar a ese reality por envidia hacia Karina García, quien actualmente se encuentra en República Dominicana participando en otro programa de convivencia.

Ante esto, muchos internautas señalaron que, tras la difusión del video, Melissa quedó en evidencia y tuvo que "tragarse sus propias palabras", generando una ola de comentarios y burlas en las plataformas digitales.

Por ahora, Melissa no se ha referido a las críticas que ha recibido, pues solo ha publicado un video donde expresó que demostraría por qué es la reina en este nuevo reality.