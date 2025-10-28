Yina Calderón habría sido quien ayudó a Karina García a entrar al nuevo reality

La presencia de Yina Calderón en un nuevo reality de convivencia fuera del país, sigue dando de qué hablar en redes sociales, y no solo eso, también la confirmación de que Karina García hará parte del formato.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la participación de Karina García en reality internacional?

En medio de una trasmisión en vivo que se llevó a cabo en las últimas horas, la polémica creadora de contenido insinuó que ella habría influido en la decisión para que Karina también fuera convocada en el reality, esto luego de que afirmara que no está en sus planes hacer las paces con su excompañera en La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

"A mí la amistad de ella no me interesa, no le tengo rabia, por algo le dije a Luinny, hey ella es una buena ficha, ella tiene buena gente que te puede ayudar en el programa", señaló la empresaria de fajas.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Exreina de belleza confirmó su separación tras anunciar su compromiso, ¿quién es?

En medio de la conversación, no dejó pasar por alto la oportunidad para asegurar que por su parte, no esperen que le ofrezca disculpas alguien porque no pasará, pues incluso ni siquiera lo ha hecho con su mamá.

Karina García habló sobre su participación en reality internacional. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón fue quien ayudó a que Karina García ingresara a reality internacional?

Tras afirmar en repetidas ocasiones que no hay ninguna posibilidad de que ella y Karina vuelvan a ser amigas, Calderón fue clara al mencionar que si tiene que jugar sola, lo hará, pues no quiere ayudar a nadie, "no estoy para hacer favores", agregó.

Por su parte, Karina García, se mostró expectante por lo que será su participación en el reality llamado 'La mansión de Luinny', que se llevará a cabo en República Dominicana, destino al que ella y Yina ya llegaron, pues así lo registraron en redes sociales en donde ambas presumieron el ostentoso recibimiento.

Yina Calderón reveló si hará las paces con Karina García. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de las dos influenciadoras colombianas esperan conocer más detalles de cuándo se abrirán las puertas de la mansión, pues hay gran interés por saber cómo será su relación al interior de la competencia, especialmente por cómo terminaron las cosas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.