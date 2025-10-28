Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exreina de belleza confirmó su separación tras anunciar su compromiso, ¿quién es?

A través de redes sociales, la exreina de belleza rompió el silencio y abrió su corazón para desahogarse con sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujeres tomándose de las manos - Corazón partido.
Exreina de belleza confirmó su separación. Foto | Freepik.

Daniela Toloza, quien fue coronada como Miss Universe Colombia el pasado en junio de 2024, recientemente rompió el silencio en redes sociales al confirmar su separación con quien fue su prometido.

Artículos relacionados

¿Cuál exreina de belleza anunció su separación tras anunciar su compromiso?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Daniela Toloza ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, se refirió a este capítulo de su vida que atravesó a lo largo de su año como Miss Universe Colombia.

Artículos relacionados

"Durante mi año como reina viví algo que absolutamente nadie sabía, y hasta hoy no lo había contado públicamente, muchos de ustedes saben que a los pocos días de ganar Miss Universe Colombia, yo me comprometí, lo que nadie supo es que durante mi reinado también me separé", fueron las primeras palabras de Daniela.

Artículos relacionados

En medio de su testimonio, la representante de belleza abrió su corazón para contar que en ese momento se rompió una idea que llevaba años, y fue justamente la idea de tener una vida compartida, de estabilidad y de tener un hogar.

¿Por que Daniela Toloza se separó de su prometido?

De acuerdo con el relato de la exreina, nadie está preparado para enfrentar este tipo de vacío, esa sensación de no saber cómo seguir .

Pese a lo doloroso que fue atravesar este momento, reveló que fueron justamente las personas que tenía a su alrededor las que le permitieron sentirse sostenida, además de entender que no estaba sola y que todos de alguna manera también están atravesados por diversas situaciones.

"Aunque fue muy duro, hoy miro atrás y no siento tristeza, siento mucha gratitud, porque cada vez que pensé que todo se terminaba, en realidad solo estaba cambiando de forma", señaló.

Según la modelo, esta confesión que hizo luego de varios meses de su ruptura, quiso hacerla no desde el dolor, sino con el deseo de que si alguien está pasando por un momento de dificultad, encuentre en sus palabras un poco de consuelo y compañía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

El comediante Pichingo, dio a conocer su posición frente a los comentarios que ha escuchado en su contra en MasterChef Celebrity.

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

Melissa Gate les 'cantó la tabla' a sus detractores y aseguró que no se va a dejar de nadie. "Soy distinta", dijo.

Lo más superlike

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

La reconocida influenciadora de 41 años se encontraba en medio de un evento cuando empezó a sentirse mal y horas después falleció.

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?