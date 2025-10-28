Exreina de belleza confirmó su separación tras anunciar su compromiso, ¿quién es?

Daniela Toloza, quien fue coronada como Miss Universe Colombia el pasado en junio de 2024, recientemente rompió el silencio en redes sociales al confirmar su separación con quien fue su prometido.

¿Cuál exreina de belleza anunció su separación tras anunciar su compromiso?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Daniela Toloza ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, se refirió a este capítulo de su vida que atravesó a lo largo de su año como Miss Universe Colombia.

"Durante mi año como reina viví algo que absolutamente nadie sabía, y hasta hoy no lo había contado públicamente, muchos de ustedes saben que a los pocos días de ganar Miss Universe Colombia, yo me comprometí, lo que nadie supo es que durante mi reinado también me separé", fueron las primeras palabras de Daniela.

En medio de su testimonio, la representante de belleza abrió su corazón para contar que en ese momento se rompió una idea que llevaba años, y fue justamente la idea de tener una vida compartida, de estabilidad y de tener un hogar.

¿Por que Daniela Toloza se separó de su prometido?

De acuerdo con el relato de la exreina, nadie está preparado para enfrentar este tipo de vacío, esa sensación de no saber cómo seguir .

Pese a lo doloroso que fue atravesar este momento, reveló que fueron justamente las personas que tenía a su alrededor las que le permitieron sentirse sostenida, además de entender que no estaba sola y que todos de alguna manera también están atravesados por diversas situaciones.

"Aunque fue muy duro, hoy miro atrás y no siento tristeza, siento mucha gratitud, porque cada vez que pensé que todo se terminaba, en realidad solo estaba cambiando de forma", señaló.

Según la modelo, esta confesión que hizo luego de varios meses de su ruptura, quiso hacerla no desde el dolor, sino con el deseo de que si alguien está pasando por un momento de dificultad, encuentre en sus palabras un poco de consuelo y compañía.