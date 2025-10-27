Nicolás Arrieta sorprendió al opinar sobre la polémica de Aida Victoria y Juan David Tejada

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente, Nicolás Arrietatambién se pronunció al respecto para dar su opinión sobre lo que está sucediendo.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la polémica de Aida Victoria Merlano?

En medio de una trasmisión en vivo, el controversial creador de contenido rompió el silencio y dio a conocer su posición luego de que uno de los internautas decidiera preguntarle qué pensaba puntualmente de lo que le estaba sucediendo en este momento de su vida.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

"¿Qué piensas de Aida Merlano?, Aida y yo éramos amigos, me cae bien pero hace mucho no hablamos, me parece feo que pongan a un niño en la mitad de todo este mi3rder0", fueron las palabras de Arrieta.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió nuevamente contra Luisa Fernanda W: "no hace nada"

Así mismo, reiteró que, en unos años cuando el menor crezca y tenga consciencia de lo sucedido, muy probablemente leerá en las noticias que estuvo en medio de un conflicto entre los papás, situación que le parece bastante cuestionable.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre Aida Victoria Merlano. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la opinión de Nicolás Arrieta respecto a la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

De acuerdo con el influenciador, no considera que se deba llegar a este punto cuando hay un niño de por medio, sin embargo, al culminar de expresar su parecer, que finalmente cada persona decide hacer lo que quiera.

Y aunque no reveló detalles de la relación de amistad que sostuvo con Merlano años atrás, sí dejó muy claro que no está de acuerdo con la controversia que se ha generado alrededor del tema.

¿Nicolás Arrieta estará en La casa de los famosos Colombia 2025?

A propósito del pronunciamiento de Nicolás en redes sociales, cabe señalar que, el pasado domingo 26 de octubre, el creador digital se convirtió en el primer habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, esto luego de obtener el mayor porcentaje en las votaciones.

Como era de esperarse, su ingreso al reality de convivencia del Canal RCN, ha generado gran expectativa entre sus seguidores quienes desde ya están preparados para lo que se viene el próximo año.