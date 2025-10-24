Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremetió nuevamente contra Luisa Fernanda W: "no hace nada"

Yina Calderón nuevamente se refirió al contenido que comparte Luisa Fernanda W en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón, quien por estos días ha estado en medio del debate, nuevamente causó revuelo al referirse a Luisa Fernanda W,a quien nuevamente cuestionó por el tipo de contenido que comparte en sus cuentas personales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W?

En medio de su programa 'Escándalo TV', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dio de qué hablar luego de que criticara a la antioqueña por su falta de impacto en redes sociales, pues a su parecer, la mujer ya casi no tiene fuerza en las plataformas.

Durante la conversación, Claudia Calderón, panelista del programa, dejó ver su opinión sobre la creadora de contenido, por lo que no dudó en revelar que a ella le gusta su contenido de moda, de su casa, con sus hijos, pues de alguna manera se siente identificada porque ella también es mamá.

Sin embargo, en ese momento Yina intervino en la charla para contrastar lo dicho por su hermana, pues aunque considera que es respetable su punto de vista, ella cree Luisa no hace nada de contenido, "no genera nada, no pasa nada", señaló.

¿Qué había dicho Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W en el pasado?

Cabe señalar que hace un par de semanas, Calderón hizo exactamente la misma crítica a Luisa Fernanda en medio de una entrevista en donde dijo puntualmente que la paisa ya no daba de qué hablar como lo hacía tiempo atrás.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W. Foto | Canal RCN.

Frente a las declaraciones de Yina, la influencer que actualmente se encuentra radicada en México, sacó a la luz un video en el que sin dar nombres exactos, dio a conocer el nombre de cada una de las marcas de lujo para las que trabaja haciendo contenido.

Como era de esperarse, la respuesta de Luis Fernanda W llevó a que cientos de personas le expresaran su apoyo y aplaudieran su trabajo, incluso, algunas personalidades del panorama digital, también dejaron algunos comentarios en los que elogiaron la altura con la que decidió pronunciarse.

Esto dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W y su contenido. Foto | Canal RCN.

Yina, se ha destacado por hacerse un lugar en el panorama digital a partir de la polémica, pues como ella misma lo ha hecho saber en varias oportunidades, es una mujer que vive precisamente de la controversia.

