Manelyk González presumió drástico look en los Premios Billboard, así quedó

Manelyk González presumió su nuevo look en la gala de este evento en el que estuvo acompañada de otras celebridades.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así lució Manelyk González en los Billboard. Foto | Canal RCN.

Manelyk González, también conocida como 'La reina de los realitys', recientemente causó furor en redes sociales al compartir cómo luce tras realizarse drástico cambio de look.

¿Cómo luce Manelyk González tras realizarse drástico cambio de look?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la también creadora de contenido acumula millones de seguidores, apareció y esta vez para presumir su llegada a los Premios Billboard que en esta edición se llevaron a cabo en el James L. Knight Center de Miami.

En la velada, que tuvo lugar en la noche del pasado 23 de octubre, González sorprendió no solo con su llamativo atuendo, sino también por su nuevo look, pues para la ocasión lució con su cabello mucho más corto, mucho más arriba de sus hombros, y con un tono mucho más rubio.

Para la gala, la creadora de contenido mexicana, optó por un vestido largo y negro con un detalle en la parte de adelante en forma de cruz. Además del diseño que permite exaltar su silueta, también llama la atención por su tela en la que el brillo es protagonista.

¿Cuál es el nuevo look con el que Manelyk González sorprendió en los Billboard?

Tras su impactante aparición que la llevó a estar en las principales tendencias en redes sociales, logró que le atribuyó a sus seguidores que se propusieron este objetivo.

Además, luego de culminarse el evento, la mexicana se mostró junto a otras personalidades de mundo del entretenimiento, entre ellas la influenciadora Lele Pons y la cantante Yailín 'La Más Viral, con quien también coincidió en Colombia durante Stream Fighters, pues la cantante fue la encargada de acompañar a Karina Garcíadurante su entrada al enfrentamiento contra Karely Ruiz.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González sorprendió con cambio de look. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Manelyk González y Yina Calderón?

A propósito de lo sucedido el fin de semana en Bogotá, cabe señalar que Manelyk y Yina Calderón protagonizaron un rifirrafe hace pocos días, esto luego de que la colombiana decidiera arremeter contra la mexicana, pues, inicialmente, Manelyk la acusó de robar a los asistentes y organizadores de show, además de cuestionar la falta de presupuesto para su ingreso a la p3lea.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González presumió impactante look en los Premios Billboard. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la empresaria de fajas le respondió lo siguiente: "Yo no tengo la culpa de que tu estés en el olvido siendo la reina de los realitys, y te toque pegártele a Karina para tener que sonar, yo no tengo la culpa de tu lambiduría1", señaló.

Frente a esto, González no ha hecho ninguna declaración, por lo que todo parece indicar que el tema habría quedado ahí.

