Carla Giraldo rompe el silencio tras la llegada de Marilyn Patiño a La casa de los famosos Colombia

La presentadora Carla Giraldo no se quedó callada y comentó una reciente publicación en la que dejó claro qué opina sobre la nueva participante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia - Marilyn Patiño posando a la cámara.
La sorpresiva reacción de Carla Giraldo a la revelación de Marilyn Patiño. Foto | Canal RCN.

En la mañana de este lunes 15 de diciembre, se confirmó el nombre de la cuarta habitante confirmada por el jefe para La casa de los famosos Colombia. Se trata de Marilyn Patiño, quien llegará para poner a temblar el reality en esta tercera temporada.

¿Quién es la nueva participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La reconocida actriz con amplia trayectoria en la pantalla, promete ser una de las personalidades fuertes de la competencia, pues dejó claro desde ya cuáles serán las banderas a lo largo de su paso por la casa más famosa del país, haciendo énfasis en que no tiene nada qué perder.

Como era de esperarse, su revelación como participante no pasó desapercibida entre el público, pues de inmediato los internautas inundaron las redes con mensajes en los que elogiaron a Marilyn y por supuesto, se mostraron expectantes por lo que será su participación.

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo a la participación de Marilyn Patiño a La casa de los famosos Colombia?

Incluso, la misma Carla Giraldo, no dudó en pronunciarse al respecto para dar a conocer su opinión, pues como presentadora, siempre se mantiene al tanto de los nombres que estarán en la que ella en ocasiones también denomina como su casa.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Carla Giraldo sobre la participación de Marilyn en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Véala, ¡Bienvenida!", fueron las palabras que escribió la conductora del formato, quien, como muchos, celebraron la llegada de Patiño al reality de convivencia, pues se trata de una mujer de carácter fuerte que, muy seguramente dará mucho de qué hablar.

¿Qué reacciones dejó la revelación de Marilyn Patiño como participante de La casa de los famosos Colombia 2025?

Los comentarios no se hicieron esperar, pues desde ya muchos la catalogan como una de las famosas favoritas de esta edición.

Marilyn Patiño posando a la cámara.
Así reaccionó Carla Giraldo a la revelación de Marilyn Patiño. Foto | Canal RCN.

"Omg Marilyn vino con toda", "Ella sí", " Bueno ya van 2 famosos", "Ella es divina, quería famosos tome", "Me encanta", "Si mami, sin miedo, así es que hay que entrar a esta Casa", son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes apenas unas horas después de su revelación.

Patiño se une a una larga lista de participantes, pues, por un lado, están Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul, y por el otro, aquellos que fueron elegidos por votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

 

 

