La Segura enternece al mostrar a Lucca durante su rutina de alimentación: “Lo importante es que coma”

La vida de La Segura ha cambiado por completo desde la llegada de su hijo. La creadora de contenido caleña, que siempre ha compartido con sus seguidores cada etapa de su historia, ahora se muestra en una faceta mucho más familiar.

La Segura muestra lo complejo que es alimentar a su hijo Lucca. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

¿Cuántos meses tiene Lucca el hijo de La Segura?

Lucca, quien cumplió ocho meses hace apenas unos días, se ha convertido en el centro y protagonista de los momentos más especiales que La Segura comparte en redes sociales.

En una historia publicada en Instagram, La Segura dejó ver lo complejo que puede ser alimentar a su pequeño.

El video, que rápidamente enterneció a sus seguidores, muestra a Lucca completamente embarrado de comida mientras su madre intenta darle de comer con paciencia y ternura.

“Lo importante es que coma”, escribió La Segura en su publicación.

Lucca atraviesa una etapa clave de crecimiento, en la que la alimentación comienza a ser más variada y en la que los padres descubren nuevas rutinas.

La publicación también llega en un momento especial para la familia, pues se preparan para celebrar su primera Navidad juntos.

Además de este momento familiar que conmovió a sus seguidores, La Segura atraviesa una etapa de reconocimiento profesional.

¿Cuál fue el reconocimiento que recibió La Segura?

El pasado 10 de diciembre, La Segura fue destacada por una importante revista como una de las creadoras de contenido más influyentes de Colombia, un logro que reafirma el impacto que ha tenido en el mundo digital y la conexión que mantiene con su comunidad.

Con Lucca creciendo y con la ilusión de su primera Navidad juntos, la influencer suma a su historia un capítulo marcado por la maternidad, el cariño y el respaldo de sus seguidores que la posicionan como referente en el panorama digital colombiano.

La influencia que ha construido en el entorno digital se potencia con la llegada de Lucca, ya que cada publicación se convierte en una ola de reacciones por parte de los internautas.