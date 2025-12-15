Sale a la luz foto de Yina Calderón y Karina García juntas y las redes estallan, ¿reconciliación?

Yina Calderón y Karina García se han apoderado de las tendencias recientemente luego saliera a la luz una fotografía de ambas tras su aparente enemistad.

¿Cuál fue la foto de Yina Calderón y Karina García que salió a la luz?

Yina Calderón y Karina García se han convertido en dos de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en Colombia tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2.

Sin embargo, tras el final del reality del Canal RCN, la relación entre ellas se rompió por completo, dando paso a una evidente enemistad.

No obstante, en la jornada del 15 de diciembre los seguidores de ambos quedaron en shock cuando salió a la luz una reciente fotografía de ambas en donde se mostraron sonrientes.

Yina Calderón y Karina García se mostraron juntas en foto. (Fotos Canal RCN)

¿Qué reacciones ha provocado la foto de Yina Calderón y Karina García juntas?

La foto que salió a la luz fue compartida por Yina Calderón en su propia cuenta de Instagram en donde sorprendió a todos al dejarse ver con Karina García.

En la imagen ambas aparecen cerca y aunque están acompañadas de otras personas, ambas se llevan los focos al dejarse ver y posar juntas.

Como era de esperarse esta imagen se ha empezado a viralizar en plataformas digitales y más por el hecho que la misma Yina fue la persona que la compartió en sus redes.

Los comentarios se han dividido entre sus seguidores, ya que por un lado algunos se ilusionan con una posible reconciliación entre ambas influenciadoras, y por el otro, muchos critican a Yina por querer recuperar la amistad de Karina a toda costa.

Karina pero porque estás con yina si te hizo tanto daño, Yina no sabe cómo recuperar la amistad de Karina; Karina no creo que reaccione o Ya se habrán reconciliado

¿Cómo reaccionó Karina García al ver la foto que publicó Yina Calderón junto a ella?

Esta foto ha causado gran revuelo en redes sociales y muchos internautas han estado expectantes por conocer la reacción de Karina García a la foto que compartió Yina.

Sin embargo, hasta el momento de publicada esta nota la modelo antioqueña no ha reaccionado a la publicación de Yina Calderón de su foto juntas.

Cabe resaltar que, Karina García ha dejado claro en diferentes entrevistas que Yina Calderón le hizo mucho daño mientras participaron en La casa de los famosos y que por eso, no podría volver a tener una amistad con ella.