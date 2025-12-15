Manuela Gómez confesó apenada que salió de un bar sin pagar la cuenta

Manuela Gómez, la primera participante confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una inesperada anécdota de su más reciente salida a un bar, ya que se le habría pasado pagar la cuenta del lugar.

¿Manuela Gómez no pagó la cuenta en un bar?

En una reciente reaparición en sus redes sociales Manuela Gómez compartió con sus cientos de seguidores su experiencia en una salida nocturna el pasado fin de semana en donde luego de una larga temporada decidió divertirse y beber algunos tragos en compañía de Sara Uribe. Sin embargo, la situación se le habría salido de las manos a tal punto de no recordar haber pagado la cuenta de lo que había consumido.

Manuela Gómez es la primera participante confirmada por El Jefe. Foto: Canal RCN

Así lo reveló en una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en donde además mencionó su arrepentimiento y deseos de comunicarse con el lugar para corroborar sus sospechas y saldar la deuda.

"¿Ustedes pueden creer? No pagué la cuenta. Aquí acordándome, o sea, yo cómo llegué a la casa. Y eso para muchas personas puede ser súper normal, en Manuela Gómez eso jamás sucede. Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza"

¿Cuánto dinero quedó debiendo Manuela Gómez?

Según comentó Manuela Gómez en sus redes sociales durante toda la noche solo habría disfrutado de dos Margaritas, más la ronda que habría invitado a la presentadora Sara Uribe. Sin embargo, no reveló el costo de cada bebida, por lo que se desconoce a ciencia cierta cuánto fue el monto que quedó debiendo en el lugar.

Manuela Gómez está lista para la tercera temporada de La casa de los famosos Col 3. Foto Canal RCN

Lo cierto es que la próxima participante de La casa de los famosos Colombia se mostró bastante apenada con la situación y pidió a sus seguidores averiguar con quién debía comunicarse para poder saldar la deuda y quedar a paz y salvo, pues esto la hacía sentir “horrible”.