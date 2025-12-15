Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón compartió detalles del lujoso regalo que recibió en cumpleaños: "Eso es mucho amor”

Juliana Calderón recibió un regalo que generó especulación y avivó rumores sobre quién estaría detrás del lujoso detalle.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón presume su misterioso regalo.
Juliana Calderón presume su ramo de rosas y deja intrigados a sus seguidores sobre quien se lo envió. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto de las rosas Freepik)

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, ha despertado la curiosidad de los internautas tras compartir en sus redes sociales un impactante ramo de rosas acompañado de chocolates.

Juliana Calderón asegura que detrás del ramo de rosas hay mucho amor.
Juliana Calderón genera especulaciones entre sus seguidores al presumir su ramo de rosas. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del ramo de rosas Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo celebró su cumpleaños número 28 Juliana Calderón hermana de Yina Calderón?

Juliana celebró su cumpleaños número 28 el pasado viernes junto a sus hermanas y su mamá, Merly Ome, y desde entonces las especulaciones no han parado.

Juliana subió una historia mostrando el lujoso ramo que, según su madre, contiene más de mil rosas.

En el clip se ve a Merly regando las flores y asegurando que no se trataba de un regalo cualquiera, sino de un gesto cargado de amor.

También dejó ver que los chocolates ya estaban casi terminados, lo que aumentó la intriga entre sus seguidores.

“Mil rosas ah, eso es mucho amor”, expresa Juliana Calderón en la publicación.

¿El agropecuario le envió regalo de cumpleaños a Juliana Calderón?

Aunque muchos usuarios en redes sociales aseguraron que el regalo podría provenir del agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano y con quien han vinculado en varias oportunidades a Juliana, la familia ha preferido mantener el suspenso y no confirmar nada.

En otra historia, Juliana confesó que tiene mucho por contar sobre lo que ocurrió en su cumpleaños, pero que primero necesita recuperarse porque se excedió con el licor durante la celebración. Aun así, prometió revelar más detalles en los próximos días.

Artículos relacionados

Antes de la fiesta familiar, Juliana compartió con sus seguidores la sorpresa que le organizaron en su empresa.

Sus compañeros decoraron su oficina y la sorprendieron con una torta de cumpleaños, gesto que ella agradeció y que marcó el inicio de una celebración que terminó siendo, según Juliana, inolvidable.

Artículos relacionados

Juliana también dejó ver que su círculo cercano estuvo muy presente en la celebración, reforzando la unión con sus hermanas y su madre, quienes han sido protagonistas constantes en sus historias.

Además, la celebración dejó ver el papel protagónico de su madre, Merly Ome, quien ha sido un apoyo constante en la vida de sus hijas y que también se ha convertido en figura reconocida dentro del universo digital de la familia Calderón.

Juliana Calderón cumplió 28 años.
Juliana Calderón cumplió 28 años el viernes 12 de diciembre. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes revela por qué diciembre será el mes de sus retoques estéticos Marcela Reyes

Marcela Reyes anunció múltiples retoques estéticos para diciembre: “me estoy tuneando”

Marcela Reyes anunció que durante el mes de diciembre se realizará varios retoques estéticos.

Yina Calderón, Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre visita a Epa Colombia en Navidad, ¿se acabó la amistad?

Yina Calderón se refirió a Epa Colombia en medio de su condena y la llegada de la Navidad y Año Nuevo 2026.

Juan David Tejada lanza su primera canción. Aída Victoria Merlano

El Agropecuario sorprende con su primera canción, ¿Indirecta para Aida Victoria Merlano?

El Agropecuario sorprende con su primera canción, un corrido que desató rumores y dividió opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Javier Jattin y los actores que le enseñaron actuación Producciones RCN

Javier Jattin recordó a los actores de Chepe Fortuna que le enseñaron actuación

El actor habló del legado actoral y humano que actores dejaron en Chepe Fortuna y en su formación profesional.

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026 Viral

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026, ¿estás preparado?

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación Shakira

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos