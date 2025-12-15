Juliana Calderón compartió detalles del lujoso regalo que recibió en cumpleaños: "Eso es mucho amor”

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, ha despertado la curiosidad de los internautas tras compartir en sus redes sociales un impactante ramo de rosas acompañado de chocolates.

Juliana Calderón genera especulaciones entre sus seguidores al presumir su ramo de rosas. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del ramo de rosas Freepik)

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Cómo celebró su cumpleaños número 28 Juliana Calderón hermana de Yina Calderón?

Juliana celebró su cumpleaños número 28 el pasado viernes junto a sus hermanas y su mamá, Merly Ome, y desde entonces las especulaciones no han parado.

Juliana subió una historia mostrando el lujoso ramo que, según su madre, contiene más de mil rosas.

En el clip se ve a Merly regando las flores y asegurando que no se trataba de un regalo cualquiera, sino de un gesto cargado de amor.

También dejó ver que los chocolates ya estaban casi terminados, lo que aumentó la intriga entre sus seguidores.

“Mil rosas ah, eso es mucho amor”, expresa Juliana Calderón en la publicación.

¿El agropecuario le envió regalo de cumpleaños a Juliana Calderón?

Aunque muchos usuarios en redes sociales aseguraron que el regalo podría provenir del agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano y con quien han vinculado en varias oportunidades a Juliana, la familia ha preferido mantener el suspenso y no confirmar nada.

En otra historia, Juliana confesó que tiene mucho por contar sobre lo que ocurrió en su cumpleaños, pero que primero necesita recuperarse porque se excedió con el licor durante la celebración. Aun así, prometió revelar más detalles en los próximos días.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

Antes de la fiesta familiar, Juliana compartió con sus seguidores la sorpresa que le organizaron en su empresa.

Sus compañeros decoraron su oficina y la sorprendieron con una torta de cumpleaños, gesto que ella agradeció y que marcó el inicio de una celebración que terminó siendo, según Juliana, inolvidable.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Indirecta para Yina Calderón? La pareja de la mamá de las Calderón desató rumores en redes

Juliana también dejó ver que su círculo cercano estuvo muy presente en la celebración, reforzando la unión con sus hermanas y su madre, quienes han sido protagonistas constantes en sus historias.

Además, la celebración dejó ver el papel protagónico de su madre, Merly Ome, quien ha sido un apoyo constante en la vida de sus hijas y que también se ha convertido en figura reconocida dentro del universo digital de la familia Calderón.