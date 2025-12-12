¿Indirecta para Yina Calderón? La pareja de la mamá de las Calderón desató rumores en redes

El ‘cejas Guzmán’, pareja de Merly Ome, mamá de Yina Calderón, causó revuelo con un video que rápidamente se viralizó.

Yina Calderón confesó hace varias semanas que no le cae bien el novio de su mamá. (Fotos Canal RCN)

La publicación comenzó a circular en plataformas digitales y muchos internautas interpretaron el mensaje como una indirecta para Yina.

El contexto familiar hizo que las miradas se dirigieran hacia Yina Calderón, con quien Guzmán no mantiene la mejor relación.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su mamá y su pareja ‘El cejas Guzmán?

Hace unas semanas, en uno de sus lives, la creadora de contenido confesó que su vínculo con Merly Ome atraviesa un momento difícil.

Según sus palabras, su madre suele poner por encima de sus hijas a su pareja, lo que ha generado tensiones entre ambas.

Además, señaló que considera que Guzmán está con Merly por dinero y por buscar fama, más que por un sentimiento genuino.

El clip compartido por el novio de Merly fue interpretado por muchos usuarios como un dardo hacia la empresaria.

Aunque no mencionó nombres, la controversia existente hizo que los seguidores asumieran que se trataba de Yina.

“¿Qué le caigo mal?, ah bueno, se sienta y espera que me importe”, expresó el novio de la mamá de Yina Calderón en su publicación.

¿Qué le respondió Yina Calderón al novio de su mamá ‘El cejas Guzmán’ tras el video viral?

Por ahora, Yina no ha respondido al video, manteniendo silencio frente a la polémica.

Asimismo, la influencer regresó hace pocos días a Colombia tras cumplir compromisos laborales fuera del país.

Aprovechó su llegada para hacerse un cambio de look con el que recibió la temporada navideña, mostrando una faceta renovada.

Yina participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, su estadía en el programa se extendió hasta la semana 16, cuando fue eliminada en una jornada de salida doble.

Su salida no apagó su visibilidad. Al contrario, su paso por el programa le permitió consolidarse como una de las personalidades más polémicas y seguidas en el entretenimiento digital colombiano.

Otro episodio que reforzó su imagen mediática fue el encuentro de boxeo contra Andrea Valdirien el evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

Lo que prometía ser un combate estelar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ante miles de asistentes y más de 4 millones de espectadores conectados en plataformas digitales, terminó de manera abrupta.

Yina abandonó el ring apenas segundos después de iniciado el enfrentamiento, lo que generó abucheos del público y duras críticas.