Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El cantante mexicano Marco Antonio Solís conmovió a sus seguidores al dedicar mensaje a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'. (Foto izquierda: Robyn Beck / AFP | Foto derecha: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

El cantante mexicano Marco Antonio Solís desató miles de reacciones al compartir un emotivo mensaje de agradecimiento para Karol G, luego de ser incluido en su proyecto 'La Premiere'.

¿Qué mensaje le dedicó Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'?

Karol G estrenó su nuevo proyecto musical 'La Premiere', una propuesta diferente con la que presentó oficialmente al mundo su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.

Marco Antonio Solís y Karol G cantando en los Latin Grammy 2025
Marco Antonio Solís y Karol G interpretando 'Coleccionando Heridas' en los Latin Grammy 2025. (Foto: Mindy Small/Getty Images/AFP)

En este especial, emitido por Canal RCN el pasado domingo 7 de diciembre, la intérprete de 'Verano Rosa' sorprendió a sus fans con un video al estilo del antiguo MTV, donde presentó su colaboración con el mexicano en la canción 'Coleccionando Heridas'.

Emocionado por haber sido incluido en el proyecto y por el reconocimiento de la paisa, Marco Antonio acudió a su cuenta de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, para compartir un carrusel de fotos del detrás de cámaras y expresar lo conmovido que se sintió al ver el resultado final y al prestar su voz para una obra que, según dijo, nació del corazón de la cantante.

Gracias, querida Karol, por invitarme a caminar contigo en este proyecto y por compartir tu arte con tanta fuerza y sensibilidad. Lo recibo con gratitud y con todo mi cariño", expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para sus fans, quienes reaccionaron de inmediato.

Marco Antonio Solís y Karol G cantando en los Latin Grammy 2025
Marco Antonio Solís y Karol G emocionaron a sus fans con su colaboración en la canción 'Coleccionando Heridas'. (Foto: Kevin Winter /Getty Images/AFP)

¿Qué dijeron los fans de Marco Antonio Solís sobre el mensaje de agradecimiento que le envió a Karol G?

Miles de usuarios inundaron los comentarios de la publicación del ariense para agradecerle el cariño que mostró hacia la antioqueña y destacar que su colaboración fue una de las más emotivas de todo el álbum.

Asimismo, el papá y la hermana de Karol G sorprendieron al comentar con algunos emojis, sumándose al gesto de apoyo y dejando ver lo orgullosa que está la familia del trabajo de la artista.

¡Qué grandes son!", "Gracias por esta colaboración hermosa y por tanto afecto a nuestra reina" y "Esta colaboración ha sanado muchos corazones", fueron algunos de los comentarios.

