Kim Zuluaga confiesa lo que no soportaría en La casa de los famosos Colombia y menciona a Karina García

Kim Zuluaga, influencer y DJ paisa, que hace parte del último grupo de aspirantes para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 por medio de votos, llamó la atención al revelar qué no soportaría dentro del reality y al mencionar inesperadamente a Karina García.

¿Qué no soportaría Kim Zuluaga dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 y qué tiene que ver Karina García?

La DJ trans de 30 años ha acudido al programa ¿'Qué hay para dañar'?, de Canal RCN, para contar un poco de su vida y de lo que se espera que vean los televidentes de ella, en caso de que llegue a ser la seleccionada para ingresar a la casa de El Jefe.

Kim Zuluaga contó en '¿Qué hay pa' dañar'?, lo que no soportaría en un congelado de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Allí, la host del programa, Valentina Taguado, le preguntó a Kim y a otras de las aspirantes cuál sería la peor pesadilla que pudieran tener en un congelado, a lo que Kim no dudó en responder que no le gustaría vivir lo que le pasó a Karina García.

Lo peor que puede pasar es como vivir algo similar a lo que vivió Karina en el reality pasado", dijo.

Ante la sorpresa, Valentina le preguntó a Kim qué episodio había vivido la modelo antioqueña que no recordaba. Fue entonces cuando Kim le recordó el momento en que la artista musical Marilyn Oquendo ingresó al programa para enfrentarla y lanzarle billetes a la cara.

¿Cómo reaccionaría Kim Zuluaga a una situación como la que vivió Karina García dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante la entrevista, Kim reconoció que, aunque entiende que en el reality pueden darse situaciones similares, lo ocurrido con Karina le pareció demasiado traumático.

Por eso advirtió que, si en un ‘congelado’ una examiga o expareja expusiera su vida privada para humillarla, reaccionaría con fuerza y no le importaría ser expulsada del programa.

¿Cómo van las votaciones del octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Seis aspirantes compiten por el último cupo para ingresar a La casa de los famosos Colombia mediante votación. A pocos días de conocerse a la ganadora, así avanzan los resultados parciales:

Yuli Ruiz: 47,8%

47,8% Tatiana Murillo 'La Barbie Colombiana': 33,7 %

33,7 % Gisselle Watson: 8,8%

8,8% Kelly García: 0,7%

0,7% Mila Arbeláez: 3,4%

3,4% Kim Zuluaga: 5,6%

Todavía puedes apoyar a tu celebridad favorita votando aquí. Recuerda que las votaciones se cierran el domingo 14 de diciembre antes de las 4 p.m.