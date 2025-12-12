Karina García revela cuál es el regalo más costoso que le ha dado a un hombre

Durante una transmisión reciente en el podcast Tamoenvivo, Karina García volvió a sorprender a sus seguidores al hablar abiertamente sobre aspectos personales que rara vez toca.

¿Qué reveló Karina García sobre el regalo más costoso que ha recibido?

En medio de una conversación contó que uno de los obsequios más lujosos que le han dado en su vida fue nada menos que un carro y aunque no profundizó en detalles, sí dejó claro que se trató de un regalo que marcó un antes y un después, tanto por su valor económico como por el significado emocional que tuvo en su momento.

Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando Yaya Muñoz le lanzó una pregunta que despertó la curiosidad de quienes estaban conectados, ¿cuál ha sido el regalo más costoso que ella ha dado a un hombre?

Karina no evadió la pregunta y respondió con seguridad, destacando que, por encima de cualquier objeto material, lo más valioso que puede entregar es su tiempo. Para ella, ese es un recurso limitado y sagrado, especialmente porque mantiene una agenda apretada y un ritmo de vida acelerado.

Artículos relacionados Influencers Así lucía Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia, cuando estaba en el colegio

¿Qué tipo de regalos le gusta dar Karina García a sus parejas?

Karina profundizó en su manera de expresar cariño y contó que, además de su tiempo, ha invertido en experiencias inolvidables junto a sus parejas.

Mencionó viajes alrededor del mundo como uno de los gestos que más disfruta dar, pues considera que conocer nuevos lugares y vivir aventuras juntos crea recuerdos que trascienden lo material.

Karina se definió como una mujer detallista que da lo mejor a quien considera que lo merece. (Foto: Canal RCN)

Además, confesó que entre sus obsequios también han estado relojes de alto valor, accesorios en oro y piezas que, más allá de su belleza, representan para ella una inversión a largo plazo.

Karina se definió como una mujer detallista, meticulosa y muy generosa cuando se trata de sorprender a alguien especial, pues no escatima en gastos ni en esfuerzos cuando siente que la otra persona lo merece y está dispuesta a corresponder con respeto y cariño.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón felicita a su hermana Juliana Calderón con curioso mensaje: "Un poquito borrachosa"

¿A quién iba dirigida la indirecta que lanzó Karina García en medio de la conversación?

Uno de los momentos más comentados del live fue cuando Karina dejó caer una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Altafulla.

Karina García desató especulaciones sobre si lanzó una indirecta relacionada con Altafulla. | Foto del Canal RCN.

Sin mencionar nombres, insinuó que, si alguna persona de su pasado amoroso no llegó a conocer esa versión extremadamente detallista y espléndida de ella, tal vez fue porque existía algo que no terminaba de convencerla.

Según sus palabras, no está dispuesta a brindar lo mejor de sí a quienes no lo valoran o no se ganan su dedicación, y de paso, dejó claro que detrás de su éxito hay una mujer selectiva, consciente de su valor y dispuesta a invertir únicamente en quienes realmente suman positivamente a su vida.