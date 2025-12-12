Yina Calderón felicita a su hermana Juliana Calderón con curioso mensaje: "Un poquito borrachosa"

Yina Calderóny su hermana Juliana Calderónse han convertido en una dupla inseparable dentro del mundo digital y del entretenimiento.

Yina Calderón felicita a su hermana por cumplir años a través de sus redes sociales. (Fotos Canal RCN)

Juntas han compartido escenarios, proyectos y momentos que han capturado la atención de miles de seguidores, mostrando siempre una complicidad que trasciende las pantallas.

Juliana, con más de 800 mil seguidores en redes sociales, ha construido su propia comunidad y se ha consolidado como creadora de contenido.

Siempre está al lado de Yina, acompañándola en compromisos dentro y fuera del país, y siendo parte de momentos clave como su participación en La casa de los famosos.

Su presencia constante refleja apoyo, convirtiéndose en un pilar fundamental en la vida de su hermana.

¿Cómo felicitó Yina Calderón a su hermana Juliana Calderón en sus cumpleaños?

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón felicitó a su hermana Juliana por su cumpleaños con un emotivo mensaje.

“Hoy cumple años una mujer hermosa, buena hija, buena hermana, bondadosa, inteligente, fiestera, un poquito borrachosa, frentera”, escribió Yina Calderón en su publicación.

Yina resaltó sus cualidades y le recordó lo mucho que la ama y lo importante que es en su vida.

Juliana, quien además de ser creadora de contenido es abogada, ha sabido llevar su doble faceta profesional, siempre acompañada por su hermana Yina.

¿Yina Calderón se realizó cambio de look al llegar de República Dominicana?

Tras cumplir con un compromiso internacional en República Dominicana, Yina Calderón regresó al país y sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look.

La influencer apareció con un corte de cabello que generó todo tipo de comentarios: mientras algunos aplaudieron su valentía por atreverse a cambiar, otros la criticaron asegurando que parecía un estilo “de una señora de 60 años”.

Fiel a su esencia, Yina no teme a las críticas y continúa marcando tendencia con cada decisión que toma.

Entre felicitaciones a Juliana y debates por su nuevo look, las hermanas Calderón continúan siendo protagonistas indiscutibles en el mundo digital y del entretenimiento.

Juliana, desde su rol como abogada y creadora de contenido, aporta credibilidad y profesionalismo, mientras Yina mantiene la chispa mediática que la caracteriza.

Esta mezcla de perfiles les ha permitido diversificar su impacto en redes sociales, trascendiendo el ámbito del espectáculo.