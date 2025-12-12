Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcelo Cezán y su esposa confesaron su crisis matrimonial del pasado: "Nos decimos todo de frente"

Marcelo Cezán rompió el silencio acerca de la crisis matrimonial que tuvo con su pareja, sorprendido con curiosa confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marcelo Cezán y su esposa confesaron su crisis matrimonial del pasado: “Nos decimos todo de frente”
¿Cuál fue la crisis matrimonial que tuvo Marcelo Cezán en el pasado? | Foto: Canal RCN

Uno de los presentadores más destacados del país es Marcelo Cezán, quien ha tenido un importante recibimiento a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, también, al darse a conocer como cantante y actor.

Por su parte, el actor fue el presentador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que sus seguidores admiraron su trabajo junto a Carla Giraldo.

Así también, el presentador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras revelar el complicado momento que enfrentó a nivel emocional en el pasado junto a su esposa Michelle Gutty.

¿Cuál fue el complicado momento que atravesó Marcelo Cezán junto a su esposa?

Es clave mencionar que una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento son Marcelo Cezán y Michelle Gutty, quienes se han ganado la admiración por parte de los internautas al demostrar su estable relación.

Marcelo Cezán y su esposa confesaron su crisis matrimonial del pasado: “Nos decimos todo de frente”
Esto confesaron Marcelo Cezán y Michelle Gutty. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Marcelo se ha convertido en tendencia en las últimas horas a través de las diferentes plataformas digitales tras hacer una sorprendente confesión acerca de la crisis matrimonial que tuvo en el pasado con Michelle, expresando las siguientes palabras:


“Siempre hay cosas por mejorar de vez en cuando. Nosotros, en 14 años, hemos tenido como cuatro episodios donde nos decimos la verdad de frente. No me gusta una cosa, esto me está molestando, pero después de esto viene una etapa postguerra en la que trabajamos y ahí está el perdón, este tema pertenece al mundo espiritual”, agregó la pareja.

Por su parte, la pareja ha atrapado la atención por parte de los internautas al demostrar que a pesar de las diferencias por las cuales han atravesado en el pasado, han trabajado en casa una de las diferencias, demostrando cómo las han superado.

¿Cuál fue la importante participación que tuvo Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que a principio de año, Marcelo obtuvo un gran recibimiento en las redes sociales al ser uno de los presentadores de La casa de los famosos Colombia, en la que sorprendió con su talento junto a Carla Giraldo.

Marcelo Cezán y su esposa confesaron su crisis matrimonial del pasado: “Nos decimos todo de frente”
Así cautivó Marcelo Cezán al ser uno de los presentadores de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha convertido en uno de los presentadores más destacados del país, demostrando su talento gracias a su carismática y arrolladora personalidad.

