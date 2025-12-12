Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aislinn Derbez genera preocupación tras someterse a una operación tras el fallecimiento de su mamá

Aislinn Derbez explicó por qué terminó en un hospital tras la muerte de su mamá y reveló detalles sobre su estado de salud.

Aislinn Derbez revela detalles sobre su visita al hospital
Aislinn Derbez fue hospitalizada a pocas semanas del fallecimiento de su mamá / (Fotos de AFP y Freepik)

La actriz Aislinn Derbez generó preocupación en redes sociales luego de compartir imágenes desde un hospital, semanas después del fallecimiento de su mamá, una situación que llevó a muchos internautas a preguntarse qué había ocurrido y qué ocasionó su visita al centro de salud.

¿Cómo Aislinn Derbez reveló su hospitalización?

A través de sus historias de Instagram, Aislinn Derbez llamó la atención al mostrar que se encontraba en un hospital y que tenía un catéter en el brazo. La actriz explicó que durante la última época del año, se enfrentó a eventos complejos que se presentaron en un periodo de tiempo muy corto.

¿Cómo Aislinn Derbez reveló su hospitalización?
Aislinn Derbez reveló la causa de su hospitalización / (Foto del Canal RCN)

Al mencionar estos eventos, se refirió a una mudanza acompañada por una remodelación complicada, responsabilidades laborales y el fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel. Describió todo esto como una serie de retos que ocurrieron “en menos de un mes”.

Sin embargo, Aislinn destacó que, a pesar de la carga emocional que enfrenta, ha encontrado apoyo en personas cercanas. Agregó que se siente agradecida por la compañía que ha recibido y por las herramientas emocionales que le han permitido mantenerse estable en este proceso.

¿Por qué Aislinn Derbez estaba en el hospital?

En sus mensajes, Aislinn Derbez relató que la razón de su visita al hospital fue una intervención quirúrgica pendiente. Explicó que llevaba más de un año aplazándola debido al temor que le generaba, pero finalmente decidió realizarla porque posponerla ya no era una opción.

"A los que me preguntan si estoy bien, se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo", escribió.


Aunque no dio detalles sobre el tipo de procedimiento, aseguró que todo salió de manera positiva y que actualmente continúa recuperándose desde casa, acompañada por personas de su confianza.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez?

Ante la preocupación generada por las publicaciones de Aislinn, Eugenio Derbez habló del tema en una entrevista. Explicó que su hija debía haberse sometido a la cirugía desde hace tiempo, pero la postergó hasta que donde pudo. Señaló que todo salió de forma favorable y que, al conversar con ella, la encontró de buen ánimo.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez?
Eugenio Derbez habla sobre la salud de su hija, Aislinn Derbez / (Foto de AFP)

El actor comentó que su hija ha vivido semanas complejas debido a la pérdida de su mamá y a temas de salud, pero aseguró que se encuentra en proceso de recuperación. También señaló que la familia se ha mantenido unida para acompañarla en este momento y que tienen previsto pasar juntos las celebraciones de diciembre.

