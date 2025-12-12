Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ángela Aguilar y Nodal muestran cómo luce su Navidad

Ángela Aguilar compartió encantadoras imágenes navideñas con Christian Nodal mostrando que en su hogar ya es Navidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ángela Aguilar se casará en 2026 con Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

El espíritu navideño ya se instaló en el hogar de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes aprovecharon la cercanía de las fiestas para mostrar un poco de la calidez que los rodea en esta época del año.

Artículos relacionados

¿Cómo viven Ángela Aguilar y Christian Nodal la Navidad?

Ambos atraviesan un momento pleno tanto en su carrera como en su vida personal, compartió con sus seguidores una serie de imágenes que dejaron ver cómo se prepara para despedir un año más junto a su esposo y su familia.

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas
Así se ven las fiestas en casa de Ángela Aguilar: adornos personalizados, perritos vestidos y un árbol espectacular.(Foto Romain Maurice / AFP)

Desde decoraciones personalizadas hasta momentos sencillos en pijama, Ángela demostró que disfruta de esta temporada desde la intimidad y con detalles que hacen parte de su identidad familiar.

Artículos relacionados

¿Qué otros momentos compartió Ángela desde su hogar?

Ángela también mostró a dos miembros muy queridos de su círculo familiar, Gordo y Chichi, los pugs que forman parte del día a día de los Aguilar y de la pareja.

Ambos lucieron atuendos navideños mientras jugaban en la sala, y en otro video, se pudo ver a Christian Nodal sentado en el sofá con su guitarra, acompañado por uno de los perritos que no parecía querer despegarse de él.

Artículos relacionados

¿Qué sigue para Ángela antes de las fiestas?

Aunque Ángela se mostró disfrutando al máximo su hogar, también compartió con emoción que debía viajar a San Diego, California, para cumplir con un concierto.

Y aunque aún no se conocen sus planes específicos para Navidad, todo apunta a que celebrará rodeada de Nodal y de los Aguilar, como ya lo hicieron en otras festividades recientes.

Ángela Aguilar presumió los adornos personalizados con los nombres de su familia y de Christian Nodal.
Ángela Aguilar presumió los adornos personalizados con los nombres de su familia y de Christian Nodal.(Foto: Cristina Quicler /AFP)

A los 11 años lanzó Navidad con Ángela Aguilar, un álbum repleto de villancicos y colaboraciones familiares que evidencia cuánto le emociona esta época, desde entonces, la Navidad no solo es una fecha especial para ella, sino una parte significativa de su identidad artística y personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Aislinn Derbez revela detalles sobre su visita al hospital Eugenio Derbez

Aislinn Derbez genera preocupación tras someterse a una operación tras el fallecimiento de su mamá

Aislinn Derbez explicó por qué terminó en un hospital tras la muerte de su mamá y reveló detalles sobre su estado de salud.

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

Christian Nodal abrió un proceso legal para conocer a detalle cómo se ha invertido el dinero que asegura haber entregado para su hija Inti.

Lo más superlike

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años