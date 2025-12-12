Ángela Aguilar y Nodal muestran cómo luce su Navidad

El espíritu navideño ya se instaló en el hogar de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes aprovecharon la cercanía de las fiestas para mostrar un poco de la calidez que los rodea en esta época del año.

¿Cómo viven Ángela Aguilar y Christian Nodal la Navidad?

Ambos atraviesan un momento pleno tanto en su carrera como en su vida personal, compartió con sus seguidores una serie de imágenes que dejaron ver cómo se prepara para despedir un año más junto a su esposo y su familia.

Así se ven las fiestas en casa de Ángela Aguilar: adornos personalizados, perritos vestidos y un árbol espectacular.(Foto Romain Maurice / AFP)

Desde decoraciones personalizadas hasta momentos sencillos en pijama, Ángela demostró que disfruta de esta temporada desde la intimidad y con detalles que hacen parte de su identidad familiar.

¿Qué otros momentos compartió Ángela desde su hogar?

Ángela también mostró a dos miembros muy queridos de su círculo familiar, Gordo y Chichi, los pugs que forman parte del día a día de los Aguilar y de la pareja.

Ambos lucieron atuendos navideños mientras jugaban en la sala, y en otro video, se pudo ver a Christian Nodal sentado en el sofá con su guitarra, acompañado por uno de los perritos que no parecía querer despegarse de él.

¿Qué sigue para Ángela antes de las fiestas?

Aunque Ángela se mostró disfrutando al máximo su hogar, también compartió con emoción que debía viajar a San Diego, California, para cumplir con un concierto.

Y aunque aún no se conocen sus planes específicos para Navidad, todo apunta a que celebrará rodeada de Nodal y de los Aguilar, como ya lo hicieron en otras festividades recientes.

Ángela Aguilar presumió los adornos personalizados con los nombres de su familia y de Christian Nodal.(Foto: Cristina Quicler /AFP)

A los 11 años lanzó Navidad con Ángela Aguilar, un álbum repleto de villancicos y colaboraciones familiares que evidencia cuánto le emociona esta época, desde entonces, la Navidad no solo es una fecha especial para ella, sino una parte significativa de su identidad artística y personal.