Falleció ser querido de Juliana Galvis: la actriz lo despidió con desgarrador mensaje

Juliana Galvis, reconocida por su sólida trayectoria en la televisión colombiana y recordada por producciones como Pa’ quererte y MasterChef Celebrity, compartió en las últimas horas una dolorosa noticia: una pérdida familiar.

¿Cuál fue el ser querido de Juliana Galvis que falleció?

La actriz confesó a través de su cuenta de Instagram que atraviesa por un complejo y triste momento familiar luego de la sorpresiva muerte de su perro Ramón, a quien cariñosamente llamaba “Ramonchis”.

Juliana Galvis lo hizo a través de una estremecedora publicación en la que recopiló varias imágenes que plasmaron sus mejores momentos durante sus más de 13 años de vida.

Además, la actriz compartió un sentido mensaje para despedir a su compañeros fiel en el que resaltó todo el amor y felicidad que les dio a ella y a su familia por más de una década.

Ramonchis. Hace un mes celebramos tu cumpleaños 13… hoy te decimos hasta siempre.

Juliana Galvis compartió mensaje de despedida para su mascota. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el mensaje con el que Juliana Galvis despidió a su mascota?

Juliana Galvis expresó su dolor por la partida de “Ramonchis”, asegurando que se sentía en shock porque días atrás le habían celebrado su vida.

Sin embargo, la actriz aseguró que solo tenía palabras de agradecimiento para su fiel amigo que los cuidó por tanto tiempo y les dio una recarga de energía en sus peores momentos.

Gracias por tu compañía, por cuidarnos, protegernos y amarnos sin condiciones. Por tu lealtad, tu ternura y esa forma tan tuya de estar siempre.

Juliana expresó que imagina a su mascota reencontrándose en el cielo con los seres queridos que también lo amaron, mencionando a su mamá y a otros compañeros peludos que formaron parte de su historia.

Te vamos a extrañar infinito. Hoy te reencuentras en el cielo con quienes también te amaron profundamente: mi mamá, J, Kitty, Bambú… y por supuesto, hoy, en su día, mi Virgencita de Guadalupe 12/12.

Conmovida, aseguró que la huella de Ramón quedará para siempre en su vida y que algún día volverán a estar juntos.

Tu amor, tu huella y tu recuerdo se quedan para siempre en nosotros. Gracias por tanto, perrito divino.



La publicación generó cientos de mensajes de apoyo de parte de seguidores y colegas, quienes enviaron palabras de aliento ante la partida del compañero de vida que la acompañó por tantos años.