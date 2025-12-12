Así lucía Marcela Reyes antes de ser famosa: "yo era muy pobre"

La Dj Marcela Reyesreveló a sus millones de fanáticos en redes sociales fotografías de cómo lucía antes de ser famosa.

¿Cómo era Marcela Reyes antes?

La empresaria Marcela Reyes ha confesado en repetidas ocasiones a sus seguidores en redes sociales que se ha sometido a varias operaciones para mejorar su apariencia física.

La influenciadora ha sido muy abierta con sus procedimientos y recientemente recordó su pasado con fotos de su niñez y adolescencia.

Allí dio a conocer su asombro de cómo su mamá siempre lograba tenerla regia e impecable cuando a veces no tenían ni con qué comer.

En las instantáneas se ve a una Marcela natural y según señaló ella misma llena de sueños y objetivos de convertirse en lo que es hoy en día.

"Mi mamá me cuenta que antes de yo nacer se iba a las casas a lavar ropa a mano y ella con la barrigota y por eso me tenía cositas para cuando yo naciera", dijo.

Asimismo, señaló que le habían hecho mal de ojo y por eso en una de sus fotos se ve con una manilla de protección.

También enseñó otra foto de niña disfrazada de payaso, indicando que su mamá no tenía para un disfraz, pero le habían regalado un payaso y ella le quitó la ropa al muñeco y se lo puso a ella y con lo poco que tenía se las ingenió para los demás detalles.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras conocer cómo se veía antes Marcela Reyes?

Luego de su revelación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron lo mucho que cambió, mientras que otros indicaron que siente que su transformación no es tan notoria.

Algunos destacaron su belleza de antes y de ahora, y otros prefirieron admirar su forma de salir adelante y superarse.

Por ahora, Marcela Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, su maternidad con su hijo Valentino y sus respectivos emprendimientos, con los que suele tener una gran acogida entre el público.