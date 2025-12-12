Así celebró Juliana Calderón su cumpleaños número 28

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, reveló a sus miles de fanáticos cómo celebró su cumpleaños número 28.

¿Cómo celebró Juliana Calderón su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió un carrusel con un video y una fotografía en donde mostró cómo festejó un año más de vida.

En la grabación se dejó ver posando a la cámara en medio de una gran decoración de color dorado con negro con globos, el tradicional pastel y letreros en luces led.

Ella se dejó ver luciendo un atuendo con el que logró resaltar su figura, donde lució una falda larga de color negro y una blusa brillante dorada. Dicho outfit lo acompañó con un maquillaje sutil y su pelo negro liso suelto.

En la fotografía se mostró junto a sus tres hermanas, Yina, Claudia y Leonela, demostrando que decidió celebrarlos en familia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la celebración de cumpleaños de Juliana Calderón?

Luego de su revelación, varios de sus fanáticos no tardaron en reaccionar al respecto y llenarla de felicitaciones por esta fecha tan especial para ella, además de resaltar su belleza.

Asimismo, le desearon lo mejor en este nuevo año de vida e indicaron que esperan que pueda seguirlos cautivando con sus controversiales publicaciones y opiniones sobre diferentes situaciones que ocurren en la farándula nacional tras seguirle los pasos a su hermana Yina Calderón.

Recordemos que, Yina Calderón ya regresó a Colombia luego de haber estado una temporada den República Dominicana y ha retomado su contenido en redes sociales, que tanto suele dividir opiniones.

Por ahora, las hermanas Calderón siguen dando de qué hablar por sus controversiales comportamientos y opiniones que suelen generar tanto debate entre los internautas.

"Hoy cumple año una mujer hermosa, buena hija, hermana, bondadosa, inteligente, fiestera, un poquito borrach*sa, frentera. Te amo con el alma hermana mía", fue el mensaje que le dejó Yina Calderón.

Por su parte, los seguidores de Juliana Calderón siguen al pendiente de más detalles de la celebración de su cumpleaños.