Viña Machado: conoce detalles de su nuevo personaje en Las de siempre y otros datos

Viña Machado hace parte del elenco principal de Las de siempre, la nueva producción de Canal RCN que sigue la historia de cuatro mujeres que atraviesan momentos decisivos en sus vidas y deben adaptarse a grandes cambios personales.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

La actriz interpretará a uno de los roles protagónicos dentro de este grupo de amigas, aportando la fuerza, autenticidad y sensibilidad que han caracterizado su trayectoria en televisión.

¿Quién es Viña Machado, una de las protagonistas de "Las de siempre"?

Viña Machado, nacida el 17 de agosto de 1979 en Santa Marta, inició su carrera como modelo antes de dar el salto a la televisión.

Con el tiempo se convirtió en una figura reconocida gracias a su presencia en pantallas y a la naturalidad con la que interpreta personajes intensos y de gran carga emocional.

Además de actuar, ha participado en programas de entretenimiento y realities, lo que la ha acercado aún más al público. Su experiencia en diferentes formatos le ha permitido construir una carrera sólida, con un estilo interpretativo muy propio.

¿En qué producciones ha participado Viña Machado?

La actriz ha hecho parte de producciones destacadas en Colombia, donde ha interpretado personajes variados y memorables. Entre sus trabajos se encuentran:

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron importante paso en su relación y Yina Calderón reaccionó

Súper Pá

Los protegidos

Correo de inocentes

Comando élite

La playita

Lady, la vendedora de rosas

Anónima

Celia

El comandante

El man es Germán

Enfermeras

Leandro Díaz

Manes

Cien años de soledad

También ha participado en realities como La isla de los famosos 2 y MasterChef Celebrity Colombia 2021, donde mostró una faceta más cercana y espontánea.

Viña Machado llegó a la final de MasterChef Celebrity 2021 junto a Carla Giraldo, Liss Pereira y Frank Martínez. (Foto Canal RCN)

Su trabajo ha sido reconocido con premios importantes como el Produ Awards por Leandro Díaz y un India Catalina gracias a su interpretación antagónica en Enfermeras.

Viña Machado junto a Silvestre Dangond en Leandro Díaz. (Foto Canal RCN)

¿Qué papel hace Viña Machado en Las de siempre?

En la serie, Viña Machado interpreta a Mónica Rojas, una mujer de 43 años, atractiva, sincera, recursiva y con una fortaleza que la ha definido toda su vida. Su talento es innegable: tiene una voz prodigiosa y una habilidad natural para componer canciones cargadas de emoción, cualidades que la llevaron a liderar una orquesta junto a su pareja en su juventud. Ese proyecto prometía llevarlos a la fama, pero todo cambió cuando Mónica quedó embarazada de Milagros.

Desde entonces, ha dedicado su vida a criar a su hija, dejando en pausa sus sueños y su propio potencial. Pero ahora que Milagros busca independencia y el hogar empieza a sentirse vacío, Mónica se enfrenta a una etapa que la obliga a mirarse de nuevo: recuperar la fe en sí misma, reconectar con sus talentos y tomar decisiones que postergó por años.

Además, carga con un secreto del pasado que marcó su historia y que podría cambiar para siempre la relación con su hija.

Su historia en Las de siempre muestra a una mujer que intenta reconstruirse y encontrar un nuevo sentido a su vida mientras decide si es momento —o no— de revelar esa verdad que ha guardado por tanto tiempo.

Viña Machado es Mónica Rojas, una mujer que dejó sus sueños por su hija. (Foto Canal RCN)

¿Qué detalles se conocen sobre su vida fuera de las cámaras?

Artículos relacionados Juliana Galvis Juliana Galvis llega a Las de siempre en Canal RCN: conoce su trayectoria, su personaje y todo sobre ella

Viña es madre de León, su hijo de nueve años, a quien ha mantenido fuera del foco público para proteger su privacidad. Desde que quedó embarazada, aclaró que asumiría la maternidad en solitario, motivo por el cual no se conoce públicamente la identidad del padre del menor.

Durante el embarazo enfrentó complicaciones por una bacteria que representó un riesgo para ambos, pero logró salir adelante y desde entonces ha hablado abiertamente de la fortaleza que le dejó esa experiencia.

En cuanto a su vida sentimental, la actriz suele ser muy reservada. Lo último que se conoció fue su relación con el actor Eduardo Pérez, aunque actualmente no se ha confirmado si continúa o no en pareja.