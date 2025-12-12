Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos 2026: sorpresivo cambio de porcentajes de votos en último grupo de aspirantes

Las votaciones del grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 están que suben y bajan. ¡Quedan pocos días!

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos 2026: sorpresivo cambio de porcentajes de votos en último grupo de aspirantes | Foto del Canal RCN.

Hasta la tarde del domingo 14 de diciembre estarán habilitadas las votaciones para que el público vote por su favorita del octavo y último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Tal como sucedió en la temporada pasada, el público tiene la oportunidad de elegir entre varios famosos para que se conviertan en habitantes del reality del Canal RCN.

¿Cómo van las votaciones del grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

A comienzos de semana, se reveló el último grupo de aspirantes conformado por seis mujeres, todas dedicadas a las redes sociales y otras labores, que compiten y solo una de ellas obtendrá el cupo para el formato de convivencia.

Las votaciones se han ido moviendo, pues la que lideraba en un principio bajó, mientras que, otras han venido ganando más apoyo y cualquier cosa podría suceder.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, Canal RCN y La casa de los famosos Colombia compartió un nuevo reporte de votaciones parciales para el grupo 8 de aspirantes, pues empezó el conteo regresivo para saber quién será la elegida.

Así van las votaciones con sus respectivas votaciones:

  • Yuli Ruiz: 38.8%
  • Gisselle Watson: 30.6%
  • Tatiana Murillo: 23.4%
  • Kim Loaiza: 5.3%
  • Mila Arbeláez: 1.6%
  • Kelly García: 0.3%

 

En ese sentido, Yuli se mantiene liderando, pero bajó en votaciones. Entre tanto, la sorpresa fue que Gisselle creció en votos notoriamente y Tatiana bajó considerablemente, cuando en un comienzo era la que iba de primera.

Todavía hay tiempo para votar, estos últimos días son los más decisivos para las aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cómo votar por las últimas aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026 son fáciles, aquí los pasos a seguir:

  • Ingresar al sitio oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com
  • Acceder a la sección interactiva e iniciar sesión; en caso de no contar con un perfil, será necesario crear uno para continuar.
  • Localizar el banner que indica “¡Vota por tu favorita!” y hacer clic.
  • Elegir a la participante que desea apoyar y luego desplazarse hasta la parte inferior de la página para confirmar el voto.
  • Tras enviar el voto, se mostrará a cada aspirante junto con el porcentaje de apoyo que ha acumulado.
  • Es posible emitir un nuevo voto cada cuatro horas.
