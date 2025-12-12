La casa de los famosos 2026: sorpresivo cambio de porcentajes de votos en último grupo de aspirantes

Hasta la tarde del domingo 14 de diciembre estarán habilitadas las votaciones para que el público vote por su favorita del octavo y último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Tal como sucedió en la temporada pasada, el público tiene la oportunidad de elegir entre varios famosos para que se conviertan en habitantes del reality del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Cómo van las votaciones del grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

A comienzos de semana, se reveló el último grupo de aspirantes conformado por seis mujeres, todas dedicadas a las redes sociales y otras labores, que compiten y solo una de ellas obtendrá el cupo para el formato de convivencia.

Las votaciones se han ido moviendo, pues la que lideraba en un principio bajó, mientras que, otras han venido ganando más apoyo y cualquier cosa podría suceder.

La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, Canal RCN y La casa de los famosos Colombia compartió un nuevo reporte de votaciones parciales para el grupo 8 de aspirantes, pues empezó el conteo regresivo para saber quién será la elegida.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

Así van las votaciones con sus respectivas votaciones:

Yuli Ruiz: 38.8%

38.8% Gisselle Watson: 30.6%

30.6% Tatiana Murillo: 23.4%

23.4% Kim Loaiza: 5.3%

5.3% Mila Arbeláez: 1.6%

1.6% Kelly García: 0.3%

En ese sentido, Yuli se mantiene liderando, pero bajó en votaciones. Entre tanto, la sorpresa fue que Gisselle creció en votos notoriamente y Tatiana bajó considerablemente, cuando en un comienzo era la que iba de primera.

Todavía hay tiempo para votar, estos últimos días son los más decisivos para las aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Yina Calderón Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

¿Cómo votar por las últimas aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026 son fáciles, aquí los pasos a seguir: