Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

Claudia, la hermana de Yina Calderón, protagonizó un sentimental momento en plena transmisión en vivo, ya que ha recibido distintas críticas.

Yina Calderón se sumó al mundo de los espacios de conversación a través de transmisiones en vivo. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ideó su propio programa y ha compartido set con sus hermanas.

Sin embargo, no todas se parecen y varios se fueron en contra de Claudia, quien es madre de familia y su visibilidad en redes no es tan alta, en comparación con Yina o Juliana Calderón.

¿Por qué Claudia Calderón lloró en vivo y qué dijo?

A través de la transmisión, la empresaria de fajas reveló que ha estado recibiendo mensajes en los que le preguntan por qué incluyó a Claudia en la propuesta de conversación.

Yina Calderón explicó que Claudia no es igual, pero ella es la madre de hogar que le gusta hablar, a la vez que la defendió y argumentó que es única y necesaria para el proyecto.

No obstante, Claudia Calderón resultó afectada y rompió en llanto en pleno en vivo.

"Yo no puedo saber mucho de esto, pero yo sí sé que, digamos, es más apoyarla a usted (Yina) y todo lo que hace", dijo entre lágrimas Claudia.

Enseguida, Yina le expresó que ella era el sabor del programa, de modo que no debería sentirse así.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al ver llorar a Claudia Calderón?

Varios internautas calificaron que Claudia Calderón es la más "noble" de todas las hermanas y no es necesario que sea polémica para destacar ante el resto.

Inclusive, en redes sociales destacaron la unión que hay entre las hermanas Calderón y que suele exponer en redes sociales, mientras que, varios se pusieron furiosos por las críticas para Claudia, ya que argumentaron que es la que menos "se mete" con los demás.

En adición, escribieron que es la más hermosa de todas, a la vez que destacaron el papel de Yina Calderón porque suele incorporar a sus hermanas para que todas salgan adelante.