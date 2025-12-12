Actriz del 'cuartel de las feas' se volvió cantante de música de despecho, ¿quién es?

En el mundo de la farándula, es común que haya cambios repentinos de carreras. Por eso, una de las actrices que conforma el 'cuartel de las feas' de la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, pasó a ser cantante y lanzó su sencillo musical.

Sí, no solo en las pantallas televisivas, sino también con micrófono en mano, la actriz Marcela Posada sorprendió porque mostró su faceta como cantante.

¿Cuál es la canción que lanzó la actriz Marcela Posada de Yo soy Betty, la fea?

Nunca es tarde para crecer y hacer realidad los sueños y la recordada 'jirafa' de Yo soy Betty, la fea, lo hizo lanzándose a la música, lo asombroso es que fue con el género musical de despecho.

Grabaciones con el elenco de Yo soy Betty, la fea | Foto del Canal RCN.

A través del sencillo llamado El Pegote, Marcela Posada derrochó su talento musical. La canción es una dedicación en la que se hace una crítica justificando que sin un hombre se puede ser feliz, además de que a veces hay más soledad que amor.

Luego de que se hizo la publicación del videoclip oficial de Marcela Posada con su canción, sus seguidores se emocionaron y reaccionaron. Por ejemplo, en la plataforma de YouTube hay distintas posturas.

Para una internauta, la canción "es el nuevo himno de las mujeres", así que le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa de la actriz, que, por cierto, sigue con su personaje de Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea: la historia continúa.

¿Cuál es el personaje que Marcela Posada interpreta en Yo soy Betty, la fea?

Marcela Posada es reconocida por dar vida a Sandra Patiño, llamada como 'la jirafa' en Yo soy Betty, la fea, del Canal RCN. La actriz es de Pereira y muchos destacan su poder de interpretación, pues con su papel de la importante novela colombiana se ganó al público por su carisma, humor y presencia.

Marcela Posada en Yo soy Betty, la fea | Foto del Canal RCN.

En otras palabras, la actriz se convirtió en un ícono del elenco, incluso sin ser uno de los papeles principales. Su físico y estilo la hacían inolvidable, y su manera de hablar y comportarse se volvió muy característica para la época y en la actualidad.