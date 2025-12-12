Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actriz del 'cuartel de las feas' se volvió cantante de música de despecho, ¿quién es?

La actriz, quien es de las más queridas de Yo soy Betty, la fea, lanzó un clip musical cantando música popular. Así suena.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Cuartel de las feas
Actriz del 'cuartel de las feas' se volvió cantante de música de despecho | Foto del Canal RCN.

En el mundo de la farándula, es común que haya cambios repentinos de carreras. Por eso, una de las actrices que conforma el 'cuartel de las feas' de la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, pasó a ser cantante y lanzó su sencillo musical.

Sí, no solo en las pantallas televisivas, sino también con micrófono en mano, la actriz Marcela Posada sorprendió porque mostró su faceta como cantante.

Artículos relacionados

¿Cuál es la canción que lanzó la actriz Marcela Posada de Yo soy Betty, la fea?

Nunca es tarde para crecer y hacer realidad los sueños y la recordada 'jirafa' de Yo soy Betty, la fea, lo hizo lanzándose a la música, lo asombroso es que fue con el género musical de despecho.

Yo soy Betty, la fea
Grabaciones con el elenco de Yo soy Betty, la fea | Foto del Canal RCN.

A través del sencillo llamado El Pegote, Marcela Posada derrochó su talento musical. La canción es una dedicación en la que se hace una crítica justificando que sin un hombre se puede ser feliz, además de que a veces hay más soledad que amor.

Luego de que se hizo la publicación del videoclip oficial de Marcela Posada con su canción, sus seguidores se emocionaron y reaccionaron. Por ejemplo, en la plataforma de YouTube hay distintas posturas.

Artículos relacionados

Para una internauta, la canción "es el nuevo himno de las mujeres", así que le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa de la actriz, que, por cierto, sigue con su personaje de Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea: la historia continúa.

¿Cuál es el personaje que Marcela Posada interpreta en Yo soy Betty, la fea?

Marcela Posada es reconocida por dar vida a Sandra Patiño, llamada como 'la jirafa' en Yo soy Betty, la fea, del Canal RCN. La actriz es de Pereira y muchos destacan su poder de interpretación, pues con su papel de la importante novela colombiana se ganó al público por su carisma, humor y presencia.

Marcela Posada
Marcela Posada en Yo soy Betty, la fea | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En otras palabras, la actriz se convirtió en un ícono del elenco, incluso sin ser uno de los papeles principales. Su físico y estilo la hacían inolvidable, y su manera de hablar y comportarse se volvió muy característica para la época y en la actualidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Reaparece Daniel Arenas Daniel Arenas

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años