Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron importante paso en su relación y Yina Calderón reaccionó

Norma Nivia y Mateo Varela siguen demostrando que su relación va "viento en popa" y que pese a que no les tenían fe algunas personas luego de empezar su noviazgo en La casa de los famosos Colombia, están mejor que nunca.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Cuál fue el paso importante que Norma Nivia y Mateo Varela dieron en su relación?

Mateo Varela días atrás había anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram que tenían junto a Norma Nivia una noticia importante por darles a sus seguidores.

Este anuncio generó gran expectativa entre sus fans, quienes empezaron a debatir si se trataba de matrimonio, bebé en camino o algún proyecto juntos.

Tras unas horas de misterio, el deportista reveló que habían tomado la decisión de irse a vivir juntos con Norma Nivia en Bogotá.

Tras esta noticia, la pareja decidió contarles a sus seguidores la razón que los motivó a organizarse a menos de un año de relación.

Estábamos en el crucero y nada, hay muchas cosas que van a pasar, entonces yo le dije qué bobada, para qué me devuelvo para Medellín, además, la flaca no va acabar nunca con esas cajas.

Norma Nivia y Mateo Varela revelaron que se fueron a vivir juntos en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

¿Norma Nivia y Mateo Varela tienen planes de boda tras irse a vivir juntos?

La pareja contó que tras un viaje se dieron cuenta que ya no querían volver a separarse ni si quiera por días, además, que Mateo vivía en Medellín y Norma en Bogotá.

Según la actriz, ellos empezaron su relación amorosa al revés, porque tras salir de La casa de los famosos Colombia se fueron a vivir juntos por varios meses.

Nosotros empezamos al revés, empezamos viviendo juntos, a uno le parece chévere y ya estábamos acostumbrados. Las pocas veces que nos separamos a mí me hacía mucha falta.

Mateo por su parte aseguró que esta decisión también la habían tomado porque tenía varios planes importantes para el 2026, aunque no detalló si boda o encargar bebé, aseguró que pronto darían más detalles.

Para qué estar solos, lejos, juntos somos más poderosos, tenemos muchos proyectos. Lo decidimos, le pusimos a esto un orden y ya estamos de manera oficial. Toro Nivia.

Artículos relacionados Talento internacional Ella es Isabel Johansen, la novia colombiana de Erling Haaland, estrella del Manchester City

¿Cuál fue la curiosa reacción de Yina Calderón a la noticia de Norma Nivia y Mateo Varela?

Como era de esperarse esta noticia y detalles emocionó a sus seguidores, quienes han estado aplaudiéndoles por dar ese paso en su relación.

Asimismo, muchos quedaron con la expectativa sobre esos planes tan importantes que anunciaron, ilusionándose con un bebé de ambos.

Por otra parte, la influenciadora Yina Calderón, con quien convivieron en La casa de los famosos Colombia también reaccionó a la noticia de Mateo y Norma y les confesó que no les tenía fe en su relación.

Y yo que no les tenía fe y vea.