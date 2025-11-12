Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Isabel Johansen, la novia colombiana de Erling Haaland, estrella del Manchester City

El futbolista del Manchester City, Erling Haaland y su pareja Isabel Johansen esperan su primer hijo juntos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Erling Haaland tiene novia colombiana
Erling Haaland espera su primer hijo con su pareja. (AFP: Oli SCARFF)

El nombre del futbolista Erling Haaland se ha convertido en tendencia en la última semana luego de la victoria de su equipo el Manchester City contra el Real Madrid y porque el nombre de su novia salió a la luz.

¿Quién es Isabel Johansen, la colombiana que es novia de Erling Haaland?

El mundo del fútbol quedó sorprendido al conocerse la identidad de la mujer que habría conquistado el corazón de Erling Haaland.

Se trata de Isabel Johansen, una joven colombo-noruega que, lejos de los focos, ha logrado mantener una relación discreta con una de las máximas estrellas del Manchester City.

Erling Haaland, uno de los futbolistas más mediáticos de los últimos años, no solo destaca por sus goles y su imponente físico, también por el hermetismo con el que maneja su vida privada.

Por eso, la reciente revelación sobre su pareja ha llamado tanto la atención: su novia sería Isabel Johansen, una colombiana que ha preferido mantenerse alejada del ruido y la exposición mediática.

¿Cómo confirmó Erling Haaland que iba a ser papá?

Al parecer, desde hace varios años Haaland tiene una relación sentimental con Isabel Haugseng Johansen, una joven colombo-noruega con la que convive en Manchester.

La identidad de la novia de Erling Haaland empezó a generar curiosidad luego que el mismo futbolista confirmara tras anotar un gol semanas atrás que esperaba su primer hijo.

Para muchos fue una gran sorpresa conocer que el delantero iba a ser papá y tras conocerse la identidad de su pareja, ahora conocer más sobre ella es una gran misión para la prensa inglesa y europea.

En redes sociales Isabel Johansen tiene más de 140 mil seguidores y allí tiene varias fotos con el jugador del Manchester City.

Erling Haaland reveló qué ha sido lo más difícil de su relación con Isabel Johansen

El futbolista noruego recientemente durante una entrevista en "The Rest Is Football", programa que conduce el exfutbolista Gary Lineker, habló por primera vez sobre su relación.

En esta entrevista Haaland reveló que su relación con Isabel Johansen está pasando por su mejor momento y que el único problema que tienen es por el tema del fútbol, ya que Erling es apasionado por este deporte.

Sí, soy aficionado al fútbol, así que veo todo tipo de fútbol.

El delantero del City aseguró que recientemente habían discutido porque él en medio de una cena había preferido ponerse a ver fútbol que darle toda su atención a ella, por lo que explotó y le hizo un duro reclamo.

Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo.

