Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller

La influenciadora Karen Sevillano reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales el sorprendente logro que cumplió su mamá.

¿Mamá de Karen Sevillano se graduó de bachiller?

La creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, un carrusel con imágenes del grado de su mamá.

En las fotografías y videos enseñó a su mamá luciendo la toga y el birrete muy feliz de haberse graduado de bachiller; además enseñó el momento justo en el que le entregaron el diploma y su reacción.

También enseñó que en la graduación estuvo presente junto con sus hermanas, su papá y su novio, el también influenciador Neider García.

Con dichas instantáneas, la caleña aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su mamá por este importante logro en su vida.

"Hoy mi mamá se convirtió en bachiller. No le gustan las fotos, pero no podía dejar pasar este momento. Sos el símbolo de la perseverancia amá, de que con disciplina todo se puede. Gracias por enseñarnos tanto. Estoy muy orgullosa de ser tu hija", escribió.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el logro de la mamá de Karen Sevillano?

Tras su revelación, muchos llenaron de felicitaciones a la madre de la influenciadora destacando que nunca es tarde para cumplir los sueños y superarse; además de resaltar el gran ejemplo que le da a muchos.

Otros no dudaron en resaltar su belleza, pues debido a que casi no le gustan las fotos y videos, razón por la que Karen Sevillano casi no la muestra en sus redes sociales, muchos no la conocían.

Artículos relacionados Influencers La Barbie colombiana se operó los ojos: se cambió el color y así quedó

Por ahora, Karen Sevillano sigue disfrutando de su familia, en especial en estas fechas decembrinas para luego de retomar proyectos y seguir cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Además, se prepara para lo que será su rol de presentadora del 'After' de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que ya tiene varios confirmados que harán parte de este reality.