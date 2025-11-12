Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller

Karen Sevillano conmovió a sus seguidores tras revelar emotivas palabras luego del logro de su mamá.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karen sevillano y su mamá
Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose/Canal RCN

La influenciadora Karen Sevillano reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales el sorprendente logro que cumplió su mamá.

Artículos relacionados

¿Mamá de Karen Sevillano se graduó de bachiller?

La creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, un carrusel con imágenes del grado de su mamá.

karen sevillano sobre su mama

En las fotografías y videos enseñó a su mamá luciendo la toga y el birrete muy feliz de haberse graduado de bachiller; además enseñó el momento justo en el que le entregaron el diploma y su reacción.

También enseñó que en la graduación estuvo presente junto con sus hermanas, su papá y su novio, el también influenciador Neider García.

Con dichas instantáneas, la caleña aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su mamá por este importante logro en su vida.

"Hoy mi mamá se convirtió en bachiller. No le gustan las fotos, pero no podía dejar pasar este momento. Sos el símbolo de la perseverancia amá, de que con disciplina todo se puede. Gracias por enseñarnos tanto. Estoy muy orgullosa de ser tu hija", escribió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el logro de la mamá de Karen Sevillano?

Tras su revelación, muchos llenaron de felicitaciones a la madre de la influenciadora destacando que nunca es tarde para cumplir los sueños y superarse; además de resaltar el gran ejemplo que le da a muchos.

karen sevillano mostro el grado de su mama

Otros no dudaron en resaltar su belleza, pues debido a que casi no le gustan las fotos y videos, razón por la que Karen Sevillano casi no la muestra en sus redes sociales, muchos no la conocían.

Artículos relacionados

Por ahora, Karen Sevillano sigue disfrutando de su familia, en especial en estas fechas decembrinas para luego de retomar proyectos y seguir cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Además, se prepara para lo que será su rol de presentadora del 'After' de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que ya tiene varios confirmados que harán parte de este reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra sobre su abuela La Liendra

La Liendra se mostró muy emotivo tras recordar a su abuela fallecida

La Liendra conmovió a sus seguidores al revelar lo mucho que extraña a su abuela en estas fechas navideñas.

Lili Reinhart fue diagnosticada con endometriosis Talento internacional

Famosa actriz de 29 años fue diagnosticada con endometriosis: se mostró desde la clínica

Lili Reinhart sorprendió al revelar que fue diagnosticada con endometriosis tras someterse a una cirugía laparoscópica.

Erling Haaland tiene novia colombiana Talento internacional

Ella es Isabel Johansen, la novia colombiana de Erling Haaland, estrella del Manchester City

El futbolista del Manchester City, Erling Haaland y su pareja Isabel Johansen esperan su primer hijo juntos.

Lo más superlike

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

El partido entre Colombia vs. Portugal es considerado uno de los encuentros más caros de la Copa Mundial de 2026.

Beele sobre su dinero Beéle

Beéle sorprendió tras responder cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años