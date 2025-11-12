Beéle sorprendió tras responder cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria

El cantante Beéle ha acaparado la atención de miles de sus fanáticos luego de su curiosa reacción cuando le preguntaron sobre cuánto dinero tiene en la cuenta.

¿Cuánto dinero tiene Beéle en la cuenta?

El artista en la promoción de su nuevo álbum con Ozuna en el programa 'La Revuelta' en España, donde el presentador les preguntó sobre su patrimonio.

El puertorriqueño señaló que sus números en la cuenta han bajado debido a que ha hecho algunas inversiones en los últimos años.

Cuando fue el turno del barranquillero en responder este destacó que en realidad debido a sus pleitos legales con sus exparejas tiene su cuentas congeladas.

"Yo lo tengo en pausa, con esas demandas uno lo tiene en pausa", dijo.

Indicó que los hijos son una bendición, lo más bonito e importante pese a que muchas personas piensen que para él no es así.

"Mi paz mental y todo lo que me rodea no están en el formato dinero, está en mis hijos, la buna persona que soy y en lo que soy para la gente", agregó.

Tras su respuesta, el presentador y los asistentes lo aplaudieron y elogiaron destacando sus palabras.

¿Beéle estará de nuevo en Colombia?

El artista continúa en la promoción de su proyecto con Ozuna, con los que están sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música y con el que están teniendo una gran acogida.

Si bien el colombiano está fuera del país este miércoles 17 de diciembre estará de nuevo en Bogotá para su séptima fecha en el Movistar Arena y el 20 de diciembre para su última fecha.

Sus fanáticos están a la expectativa de lo que pase en dichas presentaciones, pues esperan que tenga como invitado a Ozuna y puedan interpretar algunas de sus canciones de su nuevo álbum.

Asimismo, Beéle sigue disfrutando del éxito que sigue teniendo con su música y entreteniendo a sus fanáticos con su particular contenido en redes sociales, donde suma millones de seguidores, y particulares ocurrencias, con las que suele dividir opiniones entre los internautas.