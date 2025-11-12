Sara Corrales reveló el significado detrás del nombre que eligió para su bebé

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos detalles del significado detrás del nombre que eligió para su primogénita, fruto de su matrimonio con el empresario Damián Pasquini.

¿Qué nombre eligió Sara Corrales para su hija?

La paisa realizó hace algunos días una sofisticada revelación de género de su bebé, cuya temática fue la selva y contó con varios invitados, entre ellos familiares y amigos.

En medio de la celebración dieron a conocer que tendrían una niña luego de una dinámica en la salió humo de color rosado.

Tras revelar que tendrían una niña decidieron confesar su nombre, llamándola Mila.

¿Por qué Sara Corrales le pondrá Mila a su hija?

La actriz confesó en entrevista con 15 Minutos que decidió junto con su esposo llamar a su pequeña Mila tras el curioso apodo que se tienen entre ellos.

"Yo le digo a Damián Mili o Milo de 'Mi lindo' y él me dice Milin, por eso se llamará Mila", confesó.

¿Dónde nacerá la hija de Sara Corrales?

La actriz dio a conocer que decidió dar a luz en México, debido a que no solo reside allí, sino que además su red de apoyo está en dicho país, por lo que, se siente más segura teniendo a su bebé en el país azteca.

Por ahora, la actriz sigue disfrutando de esta etapa tan importante en su vida, la cual soñó por mucho tiempo.

Asimismo, continúa compartiendo detalles de lo está siendo su embarazo con sus millones de seguidores y cómo suele llevar este proceso pese a recibir algunas críticas por su forma de hacerlo.

La actriz se ha mostrado haciendo ejercicio y esto ha generado varios debates entre los internautas, pero ella ha destacado los beneficios de entrenar en su embarazo, además de realizar sus entrenamientos bajo la supervisión y guía de su profesional.

Mientras tanto, sus fanáticos están a la expectativa de la llegada de la bebé, la cual esperan pueda mostrar su rostro y no lo oculten como muchos famosos han optado en redes sociales.