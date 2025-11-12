Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa actriz de 29 años fue diagnosticada con endometriosis: se mostró desde la clínica

Lili Reinhart sorprendió al revelar que fue diagnosticada con endometriosis tras someterse a una cirugía laparoscópica.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lili Reinhart fue diagnosticada con endometriosis
Lili Reinhart se mostró internada. (AFP: Manny Carabel y Freepik)

La actriz Lili Reinhart reveló a través de sus redes sociales que fue oficialmente diagnosticada con endometriosis, una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

¿Cómo le descubrieron a la actriz Lili Reinhart que sufría de endometriosis?

Lili Reinhart reveló que padece endometriosis, un diagnóstico que llegó después de que múltiples médicos ignoraran sus síntomas por años.

La semana pasada, fui diagnosticada oficialmente con endometriosis después de una cirugía laparoscópica.

La actriz de 29 años subió este jueves una serie de imágenes desde su habitación en el hospital, donde detalló que recibió el diagnóstico la semana pasada, luego de pasar por una cirugía laparoscópica.

En su mensaje junto a las foto, la recordada actriz de "Riverdale" contó que visitó múltiples especialistas y recibió diferentes diagnósticos que nunca se acercaron a la verdad de su enfermedad.

Tres visitas al hospital. Múltiples urólogos y ginecólogos. Y ninguno de ellos consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que estaba experimentando.

Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es?
La actriz Lili Reinhart fue diagnosticada con endometriosis. (Foto: Freepik)

Lili Reinhart en su publicación aseguró que a pesar de los diagnósticos que recibía ella seguía sintiendo que no habían dado con el verdadero origen de su dolor y molestia.

Por eso, decidió realizarse una resonancia magnética por su cuenta que fue la que la llevó a un diagnóstico más cercano y real, tras este examen le determinaron que tenía adenomiosis.

Tras este diagnóstico, la actriz se reunió con un especialista en endometriosis que la ayudó a decidir que la cirugía laparoscópica era el paso a seguir para lograr mejorar sus síntomas.

Asimismo, un ginecólogo le dijo que "probablemente no tenía endo" y que simplemente debería tomar medicamentos.

La actriz en su mensaje se mostró tranquila pese a mostrarse desde la clínica, al asegurar que por fin después de muchos años tenía un diagnóstico y que era una enfermedad que afectaba a millones de mujeres, pero que les detectaban tarde.

Me alegro de haber confiado en mi cuerpo y haber escuchado mi instinto y seguiré abogando por que otros lo hagan.

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que el tejido similar al que recubre el interior del útero llamado endometrio empieza a crecer fuera de él, en lugares donde no debería estar. Estas “lesiones” pueden aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio, la pelvis e incluso en órganos cercanos.

Este tejido reacciona a las hormonas igual que el endometrio normal: se engrosa, se descompone y sangra durante cada ciclo menstrual. Pero como no puede salir del cuerpo, provoca inflamación, dolores intensos, quistes, adherencias y, en algunos casos, problemas de fertilidad.

Es una condición más común de lo que parece y suele tardar años en diagnosticarse porque sus síntomas como dolor menstrual severo, molestias durante las relaciones sexuales, dolor pélvico crónico o sangrados abundantes suelen ser minimizados o confundidos con otros trastornos.

