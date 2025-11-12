Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Giselle Watson participó en una entrevista con Buen día, Colombia, en la que respondió varias dudas sobre su trayectoria, su vida personal y el vínculo que mantiene con Andrés Altafulla, con quien compartió varias experiencias a partir de su paso por Protagonistas de nuestra tele 2017.

¿Qué dijo Giselle Watson sobre su relación con Andrés Altafulla?

Durante la entrevista, Giselle Watson contó que mantiene un vínculo basado en el apoyo mutuo con Andrés Altafulla. La actriz señaló que, aunque cada uno tomó caminos distintos tras su participación en el reality, siguen siendo personas que pueden recurrir al otro cuando lo necesitan.

Recordó que dentro del programa conformaron un equipo fuerte y que ese respaldo continuó fuera de cámaras. Según afirmó, Altafulla la apoyó en varios de sus proyectos y ella también lo hizo cuando él lanzaba música o compartía contenido en plataformas digitales.

Giselle Watson habla sobre su relación con Altafulla / (Fotos del Canal RCN)

La creadora de contenido mencionó que intentó comunicarse con él recientemente para solicitar respaldo en el proceso de ingreso a La casa de los famosos, pero entendió que su agenda estaba ocupada. Aun así, aseguró que confía en la amistad que construyeron y en la disposición que él ha mostrado en otras ocasiones.

También mencionó que fue protagonista de 'Te quedé gustando' uno de los videos musicales del cantante, y explicó que a partir de esa grabación surgieron comentarios en redes. Sobre ese tema, señaló que algunos internautas comenzaron a relacionarlos, pero reiteró que no existe un vínculo amoroso.

¿Por qué iniciaron los rumores del romance entre Giselle Watson y Altafulla?

Los comentarios sobre un supuesto romance aparecieron después de que ambos compartieran fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ante esto, Giselle ha dicho en diferentes ocasiones que, a partir de ahí, los seguidores empezaron a vincularlos y crear rumores acerca de un supuesto romance.

Giselle Watson contó que en el video musical del artista, tuvieron un ‘piquito’ como parte de la producción, lo que generó múltiples comentarios. Aclaró que con Andrés Altafulla hizo parte de un equipo muy unido dentro del reality y que ese respaldo continuó fuera de cámaras.

Sin embargo, aclaró que ese momento fue estrictamente laboral y que no existe un romance, pues su relación siempre ha sido de amistad y compañerismo que ha perdurado con el tiempo.

¿Giselle Watson estará en La casa de los famosos 3?

En la entrevista, Watson mencionó que con los años ha evolucionado en temas personales y profesionales. Dijo que se siente más preparada para enfrentar desafíos y que, en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia, quiere mostrarse tal como es, sin asumir personajes, ni adoptar comportamientos que no representen su realidad.

Giselle Watson, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La modelo integra el octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3. Su ingreso dependerá de la decisión del público, que podrá seguir votando por sus candidatas favoritas hasta el 14 de diciembre a las 4:00 p. m, momento en el que se cerrarán las votaciones en lacasadelosfamososcolombia.com